Preocupación en el Senado por un caso positivo de covid tras el debate de ayer

Ayer comenzó a debatirse en comisiones el proyecto de ley del kirchnerismo para crear un Fondo Nacional con el objetivo de pagarle al FMI. La participación de Martín Lousteau no pasó desapercibida y el senador fue muy crítico al hacer uso de la palabra y dijo que en realidad el proyecto se trata de una nueva ley de blanqueo para quienes tienen propiedades en el exterior. Pero más allá de su discurso, lo que ha generado preocupación en el Senado es que el legislador radical no sabía que estaba contagiado con covid mientras disertaba sin barbijo.

"Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo", dio a conocer Lousteau a través de las redes sociales.

Incluso, remarcó que se puso en contacto con las personas que se sentaron cerca suyo en el debate de comisiones debido a que no usó el barbijo cuando hizo sus intervenciones.

"Si bien uso siempre barbijo en lugares cerrados, ayer al hablar en la comisión (como hacemos siempre todos en nuestras intervenciones para que sean entendibles para todos) me lo saqué, así que avise rápidamente a quienes estaban cerca de mío en este instante", explicó.

Este jueves la Cámara Alta sesionará para tratar otro proyecto del oficialismo que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre del año pasado, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006. En ese fallo el máximo tribunal estableció un plazo máximo para adecuar la legislación que vence el 15 de abril próximo.



Por lo tanto, el Senado deberá aprobar la iniciativa y girarla rápidamente a Diputados si se pretende llegar antes de la fecha límite.