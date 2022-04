El operador político que ata a López Murphy con Juntos por el Cambio

“Es ambicioso y una máquina de laburar en la rosca política, no para un segundo y logró seducirlo a Ricardo López Murphy”. Así define a Yamil Santoro un viejo compañero de ruta. Hace pocos meses logró desembarcar en el organigrama del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del equipo de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.

Fue designado con el pomposo cargo de director general de Planificación Estratégica y Control de Gestión. “Nunca se sabrá si fue un premio consuelo por no haber podido ingresar en la Legislatura porteña o algo acordado previamente por su rol estratégico para cerrar un acuerdo de Republicanos Unidos con Juntos por el Cambio”, dicen los opositores dentro de su propio partido.

Su designación fue duramente criticada en las redes sociales por el universo liberal. Santoro suele ser blanco de memes y duros cuestionamientos por su polémico manejo político. “No le importa, sabe que son los libertarios, el sigue avanzando y laburando con sus objetivos políticos”, comenta uno de sus aliados dentro de RU. En cambio, los voceros opositores de ese espacio lo respetan como armador político, pero a su vez lo consideran responsable junto a Jorge San Martino, la mano derecha de López Murphy, de haber impuesto una coalición con JxC.

“Hay denuncias de irregularidades por los avales que presentaron para constituir la alianza y abortaron cualquier debate cuando la mayoría de los afiliados querían que el partido se presentara solo”, comentan los dirigentes que se están preparando para enfrentarlo en una interna por la conducción de RU.

Liberales 2,0 es la corriente que va a enfrentar al oficialismo el 25 de junio. “Tenemos más afiliados, ellos están preocupados, y además contamos con el apoyo de Manuel Adorni y Agustín Etchebarne”, comentan con entusiasmo. Si logran ganarle al aparato de Santoro el objetivo que buscan es romper la coalición con JxC y en todo caso podrían iniciar conversaciones con Javier Milei. “Nunca le vamos a dejar Republicano a Yamil porque lo hicimos entre todos y es un partido nacional”, agregan.

También hay malestar con el desempeño legislativo de Roberto García Moritán y Marina Kienast como diputados de CABA. El desembarco del esposo de “Pampita” nunca fue avalado dentro de RU. “Es un outsider que juega para el PRO y ni siquiera está afiliado”, comentan con bronca los voceros.

Por ahora los opositores no cuestionan a López Murphy, apuntan a su entorno. Aunque en privado destacan que “no podemos pegarle a Ricardo directamente, sería una mala estrategia pero el no desconoce nada de lo que venimos denunciando, la duda es saber hasta donde está dispuesto a sostener a estos personajes que no le hacen nada bien a su perfil”.

Santoro quiere que López Murphy vuelva a jugar electoralmente el año próximo dentro de JxC, una idea que genera polémica en el mundo liberal y de derecha. “Otra vez Yamil busca que Ricardo sea funcional al PRO para restarle votos a Milei”, aseguran sus críticos. De todas formas, gran parte de esta movida se va a definir en las elecciones internas de RU en junio. No parece fácil que la oposición le gane la pulseada a un profesional de la política con sus defectos y virtudes, un auténtico miembro de “la casta”, como diría su enemigo Javier Milei.