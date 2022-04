Julio Cobos afirmó que Juntos por el Cambio no necesita a Javier Milei para ganar las elecciones

El exgobernador de Mendoza habló sobre la interna de Juntos por el Cambio de cara al 2023 y reconoció que los políticos están lejos de la gente. Además, recordó una vieja interna dentro del Gobierno cuando era vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.

Pensando en las elecciones presidenciales del 2023, el dirigente mendocino indicó: "Tenemos que empezar a acercarnos más a la ciudadanía. Tenemos que recuperar la confianza en materia económica y en otras áreas del quehacer de la administración pública, tenemos que demostrar que podemos administrad el país como lo hicimos con las provincias que administramos".

El radical destacó que "hay que trabajar fuertemente en los temas pendientes como la inflación, el desempleo, los planes sociales, la falta de vivienda y la inseguridad, hay que abordarlas como políticas de estado”.

Sobre la negativa de incluir a Milei dentro de Juntos por el Cambio, Cobos reconoció que: "Si no nos equivocamos, yo creo que el frente puede ganar las elecciones sin Milei. Esta vez no nos podemos equivocar. Debemos trabajar en equipo con la Coalición Cívica, la UCR, el PRO y el Peronismo Republicano y dirimir las candidatos en las primarias". “Hoy siendo oposición nos mantuvimos unidos, que es más difícil que siendo gobierno, me parecería que la ciudadanía no lo perdonaría”, agregó en una nota a Mitre.

Hace poco menos de una semana, Elisa Carrió determinó que Cobos había sido golpista de Cristina en 2008, como Cristina es golpista hoy de Alberto Fernández. Ante esas críticas internas, el exvicepresidente aseguró: "Le tengo respeto a Carrió, y dice cosas muy válidas, pero a veces dice pavadas que ni ella se lo cree y esta es una pavada, una estupidez".

Al finalizar, sobre el tema Milei sostuvo: "Mario Negri me dijo que Macri quería incluirlo, pero él lo niega, son asuntos cotidianos que no nos ayudan y no hay que exponerlos".