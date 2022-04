Maximiliano Abad, el hombre que pisa fuerte dentro radicalismo bonaerense

Maximiliano Abad es el titular del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja bonaerense. El dirigente mantuvo una charla a fondo con MDZ y no dejó tema sin tocar. Habló de la renovación del centenario partido, de las tensiones en la alianza opositora a punto de romperse cuando se modificó la ley de las reelecciones indefinidas, de su trabajo por la unidad de Juntos por el Cambio y de la ampliación de la mayor alianza opositora de la provincia.

La primera parte de la charla con Abad giró en torno a la renovación del radicalismo y cómo encarar los trabajos para rejuvenecer al centenario partido. “Cuando asumimos, hace un poco más de un año, la conducción del radicalismo de Buenos Aires, nos pusimos como objetivo modernizar el partido a los tiempos que corren; para eso construimos el espacio político más moderno de la Argentina, que es el Comité de la provincia de Buenos Aires. Además, fruto de un trabajo intenso y consensuado, reformamos la carta orgánica partidaria; que permitió que pongamos mucha tecnología en el funcionamiento de las instituciones de nuestro partido que se traduce en el funcionamiento de las diferentes áreas de manejo del radicalismo bonaerense”, señaló el dirigente.

Sobre este punto agregó: “Paralelamente con la modernización tecnológica del partido, decidimos darle fortaleza y musculatura al radicalismo y para eso construimos el primer congreso provincial del radicalismo que lo hicimos en la ciudad de La Plata; en donde las distintas instituciones partidarias como son: Comité provincia, Juventud Radical, Organización de trabajadores Radicales, el Foro de Concejales Radicales; construyeron una hoja de ruta para los primeros seis meses de nuestra gestión”.

Asimismo, Abad habló sobre los objetivos trazados para que el radicalismo vuelva a ser el partido de gobierno. “Hoy estamos yendo a un congreso parlamentario del radicalismo con la inclusión de legisladores nacionales, provinciales y concejales de un partido unido. Pusimos en marcha la fundación, que es la usina de ideas para construir políticas públicas y un programa de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Además, estamos organizando encuentros para debatir las autonomías municipales en ciudades de cada una de las secciones electorales”, comentó.

También indicó que otras acciones que se llevan adelante son: “Estamos trabajando en un foro de ex legisladores, en un encuentro de ex intendentes radicales bonaerenses. Además estamos organizando el primer encuentro de abogados radicales. Nuestro objetivo es poder hacer todas esas actividades en el corto plazo para tener en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires un partido activo, moderno, movilizado, con musculatura partidaria y potenciado por la participación activa de todos los afiliados”.

En cuanto al axioma de que el radicalismo es un partido arcaico, Abad afirmó que “el radicalismo es un partido de poder, que nuevamente quiere ser gobierno y que debe aggiornarse a los nuevos tiempos que corren en la era del conocimiento y la era digital; con los nuevos paradigmas de la época. Es lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires, con un partido activo y movilizado”.

Y agregó: “Si frente a la inseguridad la respuesta del gobierno es un show mediático entre funcionarios nacionales y bonaerenses, como si fueran comentaristas de la realidad y no los responsables de la paz y de la armonía social. Si tuvimos dos años sin clases presenciales en donde hubo brecha digital, que derivó en una brecha social hipotecando el futuro de miles de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que no tienen respuestas del gobierno de Kicillof de cómo van a recuperar los contenidos y el tiempo perdido producto de extender la cuarentena por una cuestión política. Y lo más importante es cómo vamos a generar futuro para los chicos y las chicas de la provincia. Ante todo, eso cómo no vamos a tener un partido activo, movilizado, pensando y trabajando para cambiar la realidad de los bonaerenses”.

Asimismo, sostuvo que en el trabajo que están haciendo se sienten acompañados por el Comité Nacional y por la dirigencia en general del radicalismo, “donde ven en la provincia de Buenos Aires un radicalismo de pie, fortalecido, de poder que nuevamente quiere ser gobierno. Eso es hoy lo que representa el radicalismo bonaerense”. Abad asegura que él supo mantener la unidad en el momento de mayor tensión en Juntos por el Cambio



Por otra parte, Maximiliano Abad también se animó a hablar sobre uno de los momentos más críticos que estuvo a punto de fragmentar el mayor bloque opositor en la legislatura.

En la última sesión del año 2021 no solo se aprobó el presupuesto que había enviado Kicillof a la Legislatura, sino que se cerró la ventana legal que permitía las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Estableciendo como primer mandato para intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares los años 2017 y 2019; lo que provocó un malestar dentro del PRO con los Vidalistas (Ley votada en el 2016, era una de las banderas levantadas por la administración de Vidal) y la Coalición Cívica que casi provoca un quiebre en el bloque de Juntos por el Cambio.

En este tema Abad fue muy claro: “La unidad es trabajar todos los días; pero la unidad es muy importante para ser alternativa y volver a ser gobierno en el 2023. Y una vez que bajo la espuma y dejamos las diferencias de lado, es el objetivo común que tenemos todos los socios de Juntos por el Cambio. Y yo trabajo todos los días por la unidad y el crecimiento de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte, el presidente del radicalismo bonaerense se refirió a la ampliación de Juntos por el Cambio, dijo: “La ampliación debe ser lograr concitar la atención de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. A partir de un programa claro y de gobierno que diga hacia dónde va la provincia y colocarla en el camino del desarrollo. Creo más en la ampliación con la gente que en la ampliación con dirigentes y ampliar no es amontonar”.

En cuanto al tiempo que va a demandar la recuperación de Argentina, el dirigente afirmó: “Creo que no se puede medir en tiempo. Lo que está claro es que hay que trabajar a destajo, para cambiar una realidad que nos duele. Con una Argentina y una provincia de Buenos Aires que vienen en decadencia permanente y que hay que ponerlas en el camino del progreso, del desarrollo y la modernidad. Es un camino largo, muy espinoso, con muchos obstáculos y no es prudente poner una fecha como límite”.

Ante la consulta acerca de si se ve con el traje de candidato a gobernador en el 2023, el radical dijo: “No es tiempo de hablar de candidaturas. Es tiempo de resolver los problemas de los vecinos de la provincia que son muchos y complejos. Todavía falta mucho para el próximo turno electoral y a su debido momento el radicalismo de la provincia de Buenos Aires va a tener su candidato a gobernador”.

En cuanto a aquellos que ya se muestran como candidatos, el titular del radicalismo bonaerense sostuvo: “Insisto no es tiempo de hablar de candidaturas. Creo que este es un año para estar generando ideas, propuestas, para resolver los problemas de la gente Y cuando corresponda, que es a fin de año, empezar a hablar de candidaturas. Ahora no es tiempo”.

¿Se adelantarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires?

“Las elecciones tienen que ser en el tiempo que corresponde, fijadas por Ley al día de hoy”, señaló Abad y añadió: “Sobre el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires hay una propuesta formulada por el Senador De la Torre, pero no es un tema que hemos analizado todavía en la Coalición de Juntos por el Cambio”.