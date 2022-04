José Luis Espert publicó un bizarro video en sus redes sociales: las reacciones

El diputado nacional de Avanza Libertad en representación de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sorprendió este domingo al publicar un bizarro video en el cual se lo ve bailando de forma descontrolada en una fiesta de casamiento.

En el principio de la filmación, el legislador muestra su destreza como bailarín al ritmo de "I Was Made for Lovin' You", tema de la banda neoyorquina KISS, mientras utiliza un peculiar accesorio en su cabeza y es arengado por los demás asistentes.

El descontrolado baile de Espert rápidamente generó numerosos memes y comentarios en redes sociales.

Las reacciones en las redes sociales:

Literalmente Espert estaba bailando así en la fiesta!! pic.twitter.com/lgdQcWRgrw — Leandro Gonzalez (@individualistah) April 3, 2022

Ese es mi profe! uD83DuDE0E a vivir la vida y a la gilada ni cabida! pic.twitter.com/UqVeHg2XBH — Jonathan Rios (@Jivanrios) April 3, 2022