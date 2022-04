Carlos Kirchner quiere ir a juicio por enriquecimiento ilícito y criticó la investigación

Días atrás el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, por enriquecimiento ilícito. Además le dictó un embargo de $25.500.000. En tanto, a su esposa, también procesada, la embargó en 7.000.000 de pesos. A ambos se le decretó la inhibición general de bienes.

Entonces, Kirchner tomó la decisión de no apelar la medida. En la presentación realizada ante la justicia aseguró que “sin perjuicio de no consentir el auto de procesamiento, hemos decidido junto con mi abogado defensor no utilizar la vía recursiva, toda vez que entendemos que después de casi seis años de proceso, de los cuales dos de ellos permanecí privado de mi libertad, es la etapa del debate oral y público la mejor instancia para demostrar mi inocencia, sin que ello signifique prestar conformidad a ningún acto de este proceso”.

Actualmente comparte el banquillo de los acusados en el juicio de Obra Pública junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por presuntamente favorecer al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento de obras en Santa Cruz en detrimento de otras empresas.

El magistrado determinó que el exfuncionario público no pudo justificar su aumento patrimonial durante la función pública. "Se encuentra acreditado que Carlos Santiago Kirchner habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada entre el día 28 de julio del año 2005 y el día 9 de diciembre del año 2015, período en el cual ejerció la función pública como Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal", sostuvo en su resolución.

Si bien Kirchner había realizado una justificación de bienes y en febrero lo hizo durante la indagatoria que se llevó adelante por videoconferencia frente al juez y al fiscal, para explicar el origen de sus bienes, aseguró que los obtuvo a través de la herencia que le dejaron su padre y su abuelo.

Para la justicia no fue suficiente. El monto al que arribó fue de $12.606.848,65, equivalentes a U$D $2.242.231,47. Según refiere “el aumento carecería de sustento, en virtud de que -en algunos períodos- la resultante obtenida a partir de sus ingresos netos declarados y/o debidamente registrados y sus gastos declarados y/o debidamente registrados, arrojaría resultados negativos”.

Es por esto que Kirchner en su escrito de 21 páginas manifestó que el acto de defensa material por excelencia - declaración indagatoria-, “fue reducido a un mero mojón formal e inocuo guiado por el objetivo de resolver desfavorablemente mi situación procesal. Todo indica que la indagatoria sólo fue cumplimentada a los fines de que la Jurisdicción pudiera avanzar a la siguiente etapa procesal, luego de casi seis años de investigación”.

En otro tramo afirmó: “Me toca ser víctima de la clara degradación del servicio de administración de justicia, que se evidencia en las resoluciones como la que ahora dispuso mi procesamiento, embargo millonario y la inhibición de mis bienes”, además decidió no utilizar la vía recursiva al considerar que tuvo en cuenta que “la integración de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que estaría llamada a intervenir podría ser merecedora de cuestionamientos relativos a su ausencia de imparcialidad, cuestión que implicaría prolongar aún más en el tiempo el trámite de este proceso”.

Cuestionó además que el estudio pericial contable fue solicitado en diversas oportunidades -cuatro (4)- fue sistemáticamente denegado por la Jurisdicción, “cuestión que resulta aún más inverosímil al comprobar que el rechazo de la contestación del requerimiento patrimonial obedece a una clara divergencia en los criterios contables utilizados por los peritos contadores del Ministerio Público Fiscal”.

Al rebatir los argumentos esgrimidos en el fallo que lo procesó citó el siguiente párrafo de la resolución del juez Ercolini: “si bien la defensa afirmó que el origen de los fondos era preexistente al ingreso del encausado a la función pública nacional y que se encontraban en cuentas en el extranjero, lo cierto es que ni de las declaraciones juradas presentadas ante la OA ni de las realizadas ante la AFIP surge que Kirchner o Saade tuvieran cuentas fuera del país al asumir el primero en la función pública nacional”.

En este punto Kirchner manifestó que las constancias acompañadas contradicen lo expuesto en el sentido de que, más allá de no haberlas consignado en las DD.JJ presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la AFIP, tenía una cuenta en el LLoyds Bank.

A su modo de ver la defensa en cabeza de Mariano Fragueiro Frías considera que en todo caso se estaría incurriendo en una omisión de declaración jurada mas no un enriquecimiento ilícito.

Por lo pronto su procesamiento seguramente quedará firme por no apelarlo, habrá que ver cuál será la estrategia judicial de su esposa e hijo, este último si bien se le dictó falta de mérito seguirá investigado por la justicia. Por otro lado, el fiscal Gerardo Pollicita puede apelar la medida. Por lo que si alguno lo hace, todo terminará en la Cámara Federal, la misma que el exfuncionario tilda de parcial.