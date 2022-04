Un exfuncionario de Cornejo reconoció cuál es la mayor diferencia con la gestión de Rodolfo Suarez

En lo que va del Gobierno de Rodolfo Suarez desde el cornejismo se han mostrado cautos a la hora de hacer comparaciones. Se trata de una suerte de acuerdo para no entorpecer la gestión del gobernador y evitar críticas internas. Sin embargo, ayer el exministro de Seguridad, Gianni Venier, reconoció en MDZ Radio dónde observa el mayor contraste.

En concreto, Venier fue consultado sobre la forma en la que la gestión de Suarez comunica las políticas del Ministerio de Seguridad y la estrategia de no hablar de ciertos temas. "Creo que el estilo de no hablar de Suarez no es solo en Seguridad. Es una tónica de cómo llevar el Gobierno adelante, me da la sensación", expresó el exfuncionario de Alfredo Cornejo.

"Nosotros agarramos la provincia con una inseguridad tremenda y estábamos todo el día hablando de inseguridad. Teníamos las herramientas y las ganas de hablar. Pero se hablaba de todo", manifestó Venier.

En este sentido, remarcó que "es una forma de estilo distinta" que es notoria entre ambas gestiones. "Tal vez a muchos mendocinos les gusta ese estilo de que no se hable mucho, lo cual no significa que no se haga", aclaró. "Son formas comunicativas distintas", concluyó.

Noticias Relacionadas La inesperada advertencia de un exministro de Cornejo a Raúl Levrino

Venier expresó también su preocupación por la consecuencia que puede tener la falta de productos automotrices importados. Para el exministro, esto ha derivado en un incremento de sustracción de automotores para suplir esa faltante de repuestos ante la gran demanda que existe.

Para Mendoza es un problema mayor (pensando en aquel que necesita repuestos). La venta de repuestos y accesorios robados es mucho más fácil en las provincias feudos, con lo cual el vehículo robado acá, migra a otro lugar. Controlar Desaguadero y rutas de salida — Gianni Venier (@giannivenier) April 27, 2022

Para Venier en Mendoza la situación es aún más compleja porque los autos robados son sacados de la provincia por diferentes rutas, por lo que pidió reforzar los controles.