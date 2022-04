El juez Ernesto Kreplak rechazó enviar la causa "Gestapo" a Comodoro Py

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak rechazó todos los planteos de los imputados Juan Sebastián De Stéfano, Adrián Patricio Grassi, Julio César Garro y Juan Pablo Allan, para mandar la causa de la Gestapo antisindical a Comodoro Py.

En su resolución el magistrado refirió: “Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada. Lo único que no ocurrió en este ámbito jurisdiccional, según se indicará, precisamente no ocurrió como consecuencia del presunto obrar ilícito que aquí se investiga”.

En primer lugar, explica el juez, el conflicto abordado por las conductas investigadas en autos era un conflicto específicamente platense. “El conflicto se daba entre UOCRA-Seccional La Plata y empresarios y profesionales de la construcción de La Plata. A tal punto es así que el único jefe distrital presente en la reunión del 15/6/17 era el de La Plata. Además, la mayor parte de los imputados y de los presuntos damnificados residían y ejercían su actividad específicamente en esta jurisdicción territorial”, sostuvo.

"Por otro lado, las tareas de campo que habrían llevado a cabo agentes de inteligencia en infracción a la normativa que rige la actividad fue desplegada en este ámbito territorial", añadió. Según la hipótesis investigada, “tales tareas ilegales dieron lugar a informes a partir de los cuales se formularon denuncias anónimas que dieron origen a los procesos judiciales cuestionados”.

Por otro lado hizo lugar al pedido de inhibitoria efectuado por la Dra. Ana Russo, titular de la Fiscalía Federal Nro. 3, respecto de la causa no 8758/2019 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 6 y, de modo parcial, respecto de la causa no 8580 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 vinculadas a espionaje.

Kreplak, en otra resolución, desechó anular como prueba el video hallado en la AFI y rechazó un planteo de nulidad alegado por algunos imputados que consideraron que dicha cinta era ilegal. Se trata del vídeo que circuló con la reunión del año 2017 en la sede del Bapro donde estuvieron presentes funcionarios bonaerenses, empresarios de la construcción de La Plata y tres agentes jerárquicos de la AFI.

Resueltas estas cuestiones el magistrado podrá avanzar ahora en las situaciones procesales de los imputados.