Diputados kirchneristas y libertarios, al borde de las piñas: cómo fue el tenso cruce en el Congreso

La disputa clásica se elevó a tal punto que las diputadas de UxP decidieron levantarse de sus bancas y fueron directo a enfrentar a Espert. “Cagón, psicópata, mandás a la Justicia”, le gritó la diputada Carignano, quien también lo acusó de "no tener huevos".

Diputados libertarios y kirchneristas casi terminan a las piñas

La caída de la sesión en Diputados

La escandalosa escena llevó al diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, a pedir la palabra. “Si se quieren sentar, podemos seguir defendiendo los temas que le importan al pueblo. Pero no, prefieren protagonizar el espectáculo más deplorable que tiene la política argentina. Presidente, ordene la sesión”, lanzó.

Y sumó: “Le pido al peronismo que no realice un careo a Espert y no haga este espectáculo, que no se preste en esta necesidad de ser lo mismo”.

Minutos después, el conflicto entre Penacca y Santillán subió de temperatura y debieron intervenir varios legisladores. “Defensora de chorras, defensora de chorras”, gritaba la libertaria, mientras otros diputados la contenían desde atrás.

Fue allí que Juliano continuó: “Si quieren frenarlo a Milei, les pido que se sienten. Le pido a UP que, si quiere ponerle un límite a Milei, no haga lo mismo, porque esta fantochada le da de comer a Milei”, sostuvo, e insistió con el tratamiento de la regulación de los DNU.

En ese marco, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le pidió a los diputados que se sienten para continuar con la sesión. “Llamo al orden a todos los diputados en este momento”, solicitó y, tras el pedido de la diputada Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, el riojano dio por terminada la jornada en el recinto.