Diputado electo del PRO cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta y apoyó a Patricia Bullrich

Luego de que los 24 nuevos diputados provinciales electos en 2021 juraron para asumir el próximo 1° de mayo, cuando el gobernador Rodolfo Suarez inaugure con su discurso un nuevo periodo de sesiones ordinarias, MDZ Radio entrevistó a Enrique Thomas, uno de los legisladores que entrará en funciones el próximo domingo. El exdiputado nacional se refirió a la decisión de Juntos por el Cambio con Javier Milei y criticó a Horacio Rodríguez Larreta por querer formar "consensos políticos" en vez de sumar al pueblo para cambiar el rumbo del país.

Durante los próximos 4 años, la Legislatura mendocina tendrá un bipartidismo impartido por Cambia Mendoza (CM) y el Frente de Todos (FdT), con 16 legisladores de CM y 6 del FdT. Ante esto, el peronismo provincial será minoría y el oficialismo tendrá mayoría en la Cámara baja.

Por su parte, el bloque del PRO, que pertenece a Cambia Mendoza, tendrá 4 diputados y 5 senadores. “Esto demuestra que el PRO ha sido el partido político que más ha crecido en la provincia. Tenemos que aprovechar el bipartidismo dentro de Juntos por el Cambio para generar consensos entre nuestros pares, para luego dar el debate en el recinto y llegar a posturas unificadas frente al kirchnerismo, que será en este periodo el bloque minoritario en ambas cámaras legislativas”, aseguró Thomas.

El vicepresidente del PRO en Mendoza argumentó que todavía "no es tiempo de lanzar candidaturas para la gobernación" y que todavía no se habla de un “rompimiento entre el PRO y la UCR” pensando en 2023.

Enrique Thomas también recordó sus orígenes en el Partido Justicialista provincial y acusó al kirchnerismo de robarse al peronismo por completo. “Tengo un origen justicialista que se remonta desde mis 16 años y tuve una breve etapa en el kirchnerismo, aunque me fui porque se volvió populista y autoritario gracias a la mano de Néstor Kirchner. El peronismo que conocí, ya no existe más, y elegí un espacio que respeta los ideales del republicanismo, que no discute a sus líderes. ”, remarcó, haciendo referencia a la grieta interna que padece la presidencia de Alberto Fernández.

En cuanto a Horario Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que declaró que se debería unir al 70% de la clase política, sin contar al kirchnerismo, para realizar cambios drásticos a favor del país, el legislador electo se posicionó en contra del concepto de una de las personas más influyentes del PRO. “No estoy de acuerdo con Larreta, estoy a favor de Patricia Bullrich. Ella dice que hay que sumar al 80% de los ciudadanos en lugar de la clase política, para producir cambios drásticos”, aseveró.

Por último, Thomas cuestionó el accionar de Juntos por el Cambio al criticar a otro dirigente, como lo hizo con el diputado nacional Javier Milei. “No debemos perder tiempo en criticar, lo que tenemos que hacer es opinar sobre los grandes temas importantes que Argentina tiene que enfrentar. Tampoco debemos formar coaliciones electorales entre dirigentes, porque sabemos los argentinos lo que hemos sufrido durante 30 años con esas alianzas. Tenemos que trabajar y formular propuestas todo el tiempo, y una vez que escuchemos las necesidades de la gente, seguramente nos van apoyar en 2023. Después, si se logra la victoria electoral, habrá que buscar un consenso para poder gobernar ”, concluyó.