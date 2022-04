El análisis pesimista de Facundo Manes sobre Alberto Fernández

Facundo Manes hizo un diagnóstico sobre Alberto Fernández y consideró que el presidente "no tiene bases fuertes de temperamento y liderazgo" para conducir los destinos de la Argentina. Además aseguró que "solo le habla a la que lo puso de presidente", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Si uno no tiene bases fuertes de temperamento, personalidad o liderazgo, el poder lo cambia a uno. ¿Qué es el liderazgo? En cualquier actividad, es articular una misión, casi un propósito vital e ir hacia ahí quemando las naves, sacando a la gente de la inercia existencial. Un liderazgo que va para adelante. Acá tenemos una falta de liderazgo, donde el presidente no puede dirigir su espacio político", explicó Facundo Manes en declaraciones al canal LN+.

En ese sentido, el neurocientífico y diputado nacional insistió en que el oficialismo debe estar unido para trabajar por el bienestar del país, aunque criticó que Alberto Fernández "no hable de seguridad ni de trabajo ni de educación. Le habla solo a la que lo puso de presidente", haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

"Los argentinos hemos perdido la posibilidad de pensar en grande, era un país analfabeto y pobre y una generación lo convirtió en uno de los países más ricos del mundo en unas décadas, y volvió después a decaer. Es uno de los pocos países del mundo que involucionó sin una guerra. El desafío que tenemos es reconstruir la prosperidad, hemos perdido la posibilidad de soñar algo colectivo", consideró.

Siguiendo esa línea de análisis, Manes prosiguió: "Una sociedad deprimida, frustrada, es una sociedad que no puede producir. por eso digo que se debe convocar a todos los argentinos para ver cómo encaramos un nuevo ciclo histórico. Todavía tenemos una mentalidad de clase media, eso fue por la educación que tuvimos. Ahora, si no hay un gran cambio cultural, no habrá plan económico que funcione".

Por otro lado, Manes habló sobre cómo Juntos por el Cambio se está preparando de cara a las elecciones del año próximo y los desafíos que tendrá hasta esa fecha: "Está reordenándose y va a tener que interpretar lo que quiere la sociedad, que quiere que la Argentina se una, que se ocupe de los problemas reales de los argentinos de la falta de trabajo, de la seguridad, de la educación. El cambio que uno está proponiendo es que tiene que ser de abajo para arriba".