Axel Kicillof reabre paritarias de los estatales por la alta inflación

A mas de un mes de haber cerrado la paritaria estatal, con un incremento del 40% pagadero en tres tramos (marzo, julio y septiembre) y la promesa de las autoridades de la Provincia de la cláusula de revisión en caso de dispararse la inflación; el Gobierno bonaerense convocó, ante el pedido gremial, para el 3 de mayo, a la reapertura paritaria de los trabajadores enrolados en la Ley 10.430 de la administración central.

En principio, la convocatoria a la discusión salarial, mediante la cláusula de revisión es para los trabajadores de la Ley 10.430 y docentes, según confirmó a MDZ Diego Retola, secretario gremial de UPCN (Union del Personal Civil de la Nación) provincia de Buenos Aires.

El representante de UPCN dijo: “La ministra nos convocó a la mesa paritaria la semana próxima, y nos pidió unos días más para definir una propuesta”. Agregó: “Le pedimos que adelanten las 2 cuotas del aumento cerrado en marzo y que no cierren la paritaria. El tema principal es que no se cierre la paritaria, como viene la mano corremos el riesgo de que si cerramos nos quedemos cortos de vuelta”.

Asimismo, Retola afirmó: “Le pedimos una cláusula gatillo para poder enfrentar a la inflación, algo que la ministra descartó de plano”. En cuanto a la realización de medidas de fuerza, el dirigente gremial aseguró: “Mientras estén las paritarias abiertas, no vamos a tomar medidas de fuerza”.

Por su parte, ATE provincia de Buenos Aires anunció a través de sus redes sociales que la ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec se comunicó telefónicamente con el titular del gremio para informarle del encuentro. Aclaran que la convocatoria se da luego del pedido de esa organización sindical.

La semana pasada tanto ATE como UPCN, los principales gremios de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, pidieron la reapertura de las paritarias tras los altos índices de inflación que arrojo el primer trimestre del año. UPCN por intermedio de una carta exigieron la inmediata reapertura al dialogo al considerar que “nadie preveía los índices inflacionarios posteriores al cierre paritario que rápidamente licuaron el primer tramo de aumento”.

Mas gremios piden la reapertura paritaria

La Asociación Judicial Bonaerense también se sumó al reclamo por la rediscusión salarial. Al igual que los gremios enrolados en la ley 10430 de la administración central, cerró su paritaria con un 40% de aumento pagadero en tres tramos más un aumento de una bonificación del 2,7%. Hasta el momento no fueron notificados de la convocatoria.

Asimismo, los profesionales de la Salud bonaerense enrolados en la CICOP, además de pedir hoy la reapertura paritaria “ante el avance de la inflación”, exigen la "aplicación del Degaste Laboral" para profesionales de la carrera hospitalaria (Ley provincial 10.471) y pidieron al gobierno de Kicillof que cumpla con su palabra y resuelva la grave situación previsional del sector de la salud, agudizado durante la pandemia.

Por su parte, los gremios docentes, agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, a través de un comunicado, solicitaron a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, "ser convocados a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Docente, en cumplimiento de la Cláusula de Seguimiento y Recuperación del Acuerdo Paritario del 25 de febrero y dado el pronunciado incremento del Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo".

En tanto, pidieron un encuentro con el titular de Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, con quien además de abordar temas salariales, pedirán entre otros temas por la cobertura de cargos con actos públicos presenciales, el plan de obras previsto para este año, que se respeten los derechos laborales y el funcionamiento de los comedores escolares.

Una alta fuente del sindicalismo de la administración pública bonaerense, más allá de reconocer la cercanía por afinidad política con el Gobierno bonaerense, dijo a MDZ: “Los trabajadores no dan más. Si bien los sueldos mejoraron, no alcanzan para cubrir la inflación”. Y agregó: “Para mi Alberto Fernández le cerró el grifo a Kicillof, por el lío político. Kicillof se paro abiertamente del lado de Cristina y Máximo, y quieras o no la lapicera la tiene Alberto. Y en el medio estamos nosotros”.

La intención de Kicillof y de los sindicatos -otrora combativos y hoy parte de la gestión ya que ocupan direcciones provinciales y jefaturas departamentales de la administración pública bonaerense- es contener a las bases ante la escalada inflacionaria.

Los sueldos promedios de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, contando la primera cuota de aumento del mes de marzo, deja a los empleados estatales de la ley 10430 en la línea de la pobreza. Es decir, por debajo de los $ 89.690 que, según el Indec, necesitó una familia tipo para cubrir las necesidades básicas, provocando malestar en los empleados públicos que ven como se diluye el sueldo, ante la inacción gremial.