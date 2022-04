El Gobierno minimizó el tractorazo y apuntó contra Juntos por el Cambio

Desde el gobierno nacional minimizaron el impacto del tractorazo a Plaza de Mayo que se llevó a cabo el sábado, con varios reclamos y un proyecto de ley para eliminar las retenciones por parte de los manifestantes.

Desde la Casa Rosada sostienen que los movilizados pertenecen a un sector del campo afín al PRO y que se trató de una "marcha opositora". Desde el Gobierno destacaron que "ni la Mesa de Enlace adhirió" a la marcha y que "si ellos hubieran creído que las retenciones eran posibles, la hubieran motorizado".

Además, destacaron las declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien siempre se mostró dispuesto a dialogar y a resolver los reclamos de los productores agropecuarios.

La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 23, 2022

La manifestación contó con la presencia de varios referentes de la oposición y con el apoyo de más de 200 entidades rurales nacionales. Entre los presentes estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro Domínguez se mostró sorprendido por la marcha y aseguró que el campo "está afuera" del impuesto a la renta inesperada presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

SIEMPRE VOY A ESTAR DEL LADO DE LOS QUE PRODUCEN. pic.twitter.com/Jhl7A9dz4V — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 23, 2022

Desde el Gobierno también minimizaron el impacto de la movilización en términos de números, ya que eran "muchos vehículos pero no tanta gente".

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, criticó el tractorazo y aseguró que "esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática". Además, resaltó que la movilización fue "contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año".