Respondieron a los mendocinos indignados con las fotomultas que "se encontraron"

Mario Vadillo, diputado provincial por el Partido Verde, habló con MDZ radio sobre lo que ellos denominaron "el curro de las fotomultas en Las Heras". Dijo que muchos mendocinos se encontrarán con multas de ese municipio que les trabarán el otorgamiento de la licencia de conducir y dejó un formulario para que los afectados hagan el descargo. Luego, el secretario de la Intendencia de Las Heras, Fabián Tello, respondió a cada uno de los cuestionamientos.

"Primero pusieron unos radares en la ruta 40, yendo al aeropuerto. Esos ya trajeron problemas a los que transitan seguido, como taxis o remis, porque tenían un sistema de doble luz de semáforo que, al faltar temporizadores, te ponían la multa. Ahora ya hay 31 puestos de fotomultas en todo Las Heras, desde el Algarrobal hasta el Challao", comenzó diciendo Vadillo.

Las cámaras que toman las fotomultas.

Luego aseguró que "han minado de estos aparatos que no están homologados, son rústicos y no dan precisión sobre la velocidad que dicen detectar. Tampoco se informa si el cinemómetro está habilitado por los organismos existentes".

La fotomulta que recibió un ciudadano.

Para el legislador provincial, esto "es un terrible curro que se ha organizado por parte de la intendencia. Parte del negociado es notificar con la mayor masividad". De hecho, invitó a los oyentes a que ingresen a la página oficial de Las Heras para corroborar si tienen o no sanciones.

Aquello porque, según dijo, el municipio no notifica como corresponde a los multados. "La ley dispone que cuando se comete una infracción, te tiene que parar un oficial de Policía o de Tránsito y darte la multa en la mano. Pero con estos sistemas de fotomulta esos procedimientos no existen, entonces aparecen en esta web o te notifican en el correo electrónico que diste inocentemente, tal vez para una transferencia de vehículo o para sacar el carnet. Ellos lo toman como un domicilio electrónico legal constituído y ahí empieza otra trampa. Sino, notifican falsamente con el aspecto de una pseudo notificación que te puede llegar a vos, al vecino o no llegan directamente. Entonces los ciudadanos tienen una indefensión total".

Noticias Relacionadas Una diputada le pide explicaciones al intendente de Las Heras por las fotomultas

"Este negocio, que es de 365 días por 24 horas, al municipio le da por año casi 4 mil millones de pesos, porque cada multa ronda los 17 mil pesos. No sabemos dónde se ha volcado este dinero, porque las calles y rutas de Las Heras están totalmente destruidas y tampoco se lo ve en móviles de Policía ni de tránsito. Obviamente que va al gasto político del municipio", denunció.

Mario Vadillo dijo en el aire que con este sistema de control vial se busca la prevención para accidentología. E insistió en que el fin no es tener multas, sino que se respeten las normas de tránsito y se pueda acceder a una circulación fluida. Sin embargo, reprochó que "los lugares donde pusieron las máquinas de fotomulta es tramposo, porque lo que se busca es facturar".

"Así es la queja de los vecinos, porque a los que más afecta es a la gente que trabaja y vive en Las Heras, hay quienes se encuentran con 3 o 4 fotomultas, por un total de 40 a 60 mil pesos y si no lo pagan no pueden sacar el carnet".

Mario Vadillo dejó un formulario de descargo que pueden presentar en la municipalidad de Las Heras quienes se encuentren con una fotomulta del municipio. Podrás obtenerlo al final de la nota.

La respuesta (a la fuerza) de Las Heras

En medio de esta nota decenas de mensajes de oyentes comenzaron a contar su experiencia y coincidieron con los dichos de Mario Vadillo. En Uno Nunca Sabe intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades con el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, pero sin éxito.

Finalmente, llamaron directamente al aire al secretario de la Intendencia de Las Heras, Fabián Tello, quien se mostró un poco molesto al principio por la comunicación pública intempestiva, pero rápidamente accedió a responder las preguntas de los periodistas y de la audiencia.

Tello aseguró que las fotomultas sólo miden exceso de velocidad y el paso en rojo. "Seríamos irresponsables si fuera únicamente con un fin recaudatorio. Debo manejar a la velocidad reglamentada y no pasar en rojo, es indispensable para cuidarnos entre nosotros". Y aseguró que en el último tiempo el número de multas ha disminuido en un 70%, aproximadamente por la conciencia que poco a poco toma la ciudadanía.

"Hemos escuchado quejas y estamos trabajando para darles una respuesta", dijo Tello y reconoció que el problema con las fotomultas es que el conductor no se entera. "Por ahí esa es la mea culpa que podemos hacer, nos hemos atrasados en algunas notificaciones, pero eso no significa que la persona no haya pasado en rojo. Estamos agilizando el sistema para que llegue en el menor tiempo posible. Lo hacíamos por email, pero por ahí la gente no abre el correo; entonces los estamos notificando en el domicilio, desde hace 20 días".

Tello insistió en que "no hay nada que se haga como no corresponde" y aseguró que tanto las cámaras como el sistema están homologados.

Consultados sobre la recaudación de 4 mil millones de pesos, el entrevistado respondió: "Esos son 3 presupuestos anuales de Las Heras, lo que habla ese diputado (Mario Vadillo), realmente no tiene idea". El entrevistado no pudo precisar la cifra exacta de la recaudación y la prometió en un informe que darán a conocer públicamente la semana próxima.

Mientras que el secretario de la intendencia también aseguró que con la recaudación han hecho obras y mejorado los servicios, desmintiendo que vaya a parar ese dinero al gasto político, como aseguran desde el Partido Verde.

"Esto no es en contra del vecino, sino a favor de nuestra seguridad y para cuidarnos. Son dos infracciones realmente graves, que pueden costarnos vidas. Si nadie pasa en rojo y nadie excede la velocidad, no hay multas", finalizó.