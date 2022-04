La despectiva frase que le dedicó Juliana di Tullio a Martín Lousteau

Durante la discusión en comisiones del proyecto que busca cancelar la deuda con el FMI con los bienes no declarados en el exterior se generó un tenso cruce entre el senador radical Martín Lousteau y la senadora kirchnerista Juliana di Tullio. El legislador porteño aseguró que se el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda es un blanqueo y la senadora de confianza de Cristina Fernández de Kirchner le pidió que baje el tono. "Al lado tuyo soy nórdica", espetó.

"No es un blanqueo. Si querés lo podemos seguir discutiendo. Es compulsivo. No hay necesidad de restringir a nadie. Vas a ir a buscar a todo el mundo. No existe la posibilidad de blanquear", manifestó di Tullio y Lousteau pidió la palabra para responder.

"¿Qué quiere decir que no tenés posibilidad de blanqueo? Hoy tenés los instrumentos para cobrarles todo lo que dijimos ayer que vamos a ir a cobrar", sostuvo para manifestar que no hace falta una nueva ley para ir a buscar a los evasores gracias a los convenios internacionales que ya existen.

"Todo el Senado te escucha. Si bajás un poco el tono nos vamos a entender mejor. Mil veces mejor. Al lado tuyo soy nórdica. Nórdica soy", aseveró di Tullio en duros términos.

Ante esa reacción, Lousteau esbozó una sonrisa y le dedicó una chicana al kirchnerismo por la decisión del martes de dividir en dos el bloque del Frente de Todos para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura. "Cuando quieren ustedes digitan como se conforman los bloques y ahora también nos dicen cómo hablamos", finalizó.