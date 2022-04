El viceministro de Justicia se mete en la pelea de Cristina Fernández de Kirchner con la Corte

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura. El vicepresidente de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, criticó a los jueces del máximo tribunal y exije una reforma judicial profunda por parte del oficialismo. La situación entre la Justicia y el Gobierno es tensa y poco certera.

Mena, de primera mano, declaró sobre las imparcialidades de la Corte Suprema de Justicia. "Es preocupante porque hay una afectación y deterioro democrático en este país. 6 años demoró la Corte Suprema en analizar si esa ley respetaba o no el artículo 114 de la Constitución Nacional. Hubo oportunidad de revisarlo previamente. Junto con el fallo de diciembre, tendrían que haber presentado la renuncia los jueces de la Corte. Mantuvieron durante 6 años la vigencia de una ley para declararla inconstitucional después", expresó junto al periodista Pablo Duggan.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Luego, el viceministro proclamó que la finalidad del hecho era totalmente política y planteó la gravedad del acontecimiento: "No sólo se tomaron 6 años sino que le dieron 100 días al Parlamento para que legisle nuevamente. La política y el Poder Legislativo no lo pueden permitir. La Corte secuestra la capacidad de legislar al Congreso y decide imponer una ley que hace 16 años fue derogada. No hay antecedentes en la historia judicial argentina. Es grave que los legisladores acepten que otro poder del estado les robe sus propias facultades constitucionales. La decisión fue tomada con una finalidad 100% política y con un argumento falsamente jurídico".

El viceministro de Justicia Juan Martín Mena.

Posteriormente, el mandatario del Frente de Todos expresó qué tendría que haber hecho la Corte Suprema: "La corte no tiene la facultad de legislar. Tendría que haber dejado funcionando el Consejo de la Magistratura hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Determinados legisladores de nuestro país decidieron ceder sus facultades en favor de 3 miembros de la Corte de Justicia de la Nación. Nuestra constitución no tiene previsto qué pasa cuando quién la viola es el máximo tribunal del país. No pasó nunca. No hay resorte judicial. No vamos a dejar de insistir en que el legislativo reasuma cabalmente sus funciones".

Por último, Mena juzgó el hecho respecto a un futuro juicio político: "Esta Corte cometió mal desempeño. Es mi posición frente al tema. Lo dice uno de los votos del fallo detallado por parte del doctor Lorenzetti. No lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de 3 avanzó igual, venció el plazo y tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura auto poniéndose como presidentes".