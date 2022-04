Consejo de la Magistratura: el plan del Frente de Todos para frenar los nombramientos

Mientras que Juntos por el Cambio amenzó con denunciar penalmente a Cristina Fernández de Kirchner si no nombraba inmediatamente a los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, desde el bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, acudió a una nueva estrategia y solicitó a Sergio Massa que se abstenga de nombrar al representante de esa cámara en el organismo.

A través de una carta, el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, plantea: “Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto no quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el “bloque con mayor representación legislativa”, “la primera minoría” y “la segunda minoría”, de conformidad con lo expresado por el artículo 2 , inc, 3 de la ley 24.937”.

"En mi caracter de presidente de Bloque de Frente de Todos, quiero soilicitarle formalmente que se abstenga de avanzar en cualquier designar (SIC) de integrantes del Consejo de la Magistratura", comienza el escrito enviado por Martínez e ingresado por Mesa de entrada de Diputados, dirigido a Massa.

Agrega, además: "Esta solicitud se funda en entender que la definición del criterio para la designación de integrantes debe tener en cuenta los antecedentes inmediatos de las designaciones realizadas previamente".

Ésta es la nota que como Presidente de Bloque @Diputados_Todos ingresé por Mesa de Entrada de @DiputadosAR uD83DuDC47 pic.twitter.com/r2sUathc6Z — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 19, 2022

Más temprano, Juntos por el Cambio advirtió a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa que deben efectuar los nombramientos de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, tras el vencimiento del plazo de 120 días dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.

Concretamente, el presidente de Diputados y la presidenta del Senado deben acatar el fallo de la Corte y realizar el nombramiento de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, que son Roxana Reyes (UCR) y Luis Juez (PRO). En ese contexto, es que desde el oficialismo buscan demorar esas designaciones.