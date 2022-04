Comienza un nuevo juicio contra Guillermo Moreno

“¿Casco o guantes?" Fue la frase que retumbó aquel día frente a los presentes en la asamblea de Papel Prensa. Corría agosto del año 2010 y las relaciones del entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el grupo Clarín no eran las mejores. “Tengo casco y tengo guantes, replicó. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir”, expresó Guillermo Moreno, quien era en ese momento secretario de Comercio.

Esas palabras le valieron una denuncia al entonces representante del Estado en Papel Prensa por impedir que se voté un punto del temario. En 2017 fue procesado por perturbación en el ejercicio de funciones públicas y el juez Julián Ercolini además lo embargó en diez mil pesos.

Según los hechos descriptos en el auto de procesamiento “su conducta fue desplegada con el objetivo de evitar que se votara el punto 12 del orden del día e impedir, de ese modo, que el acto se desarrollara de la manera en la que estaba organizado según los lineamientos del magistrado nombrado".

En su fallo Ercolini consideró que "el dolo de la figura se configura en verificarse la premeditación de llevar elementos inapropiados para una reunión de esa naturaleza, lo que da la pauta de que el imputado al menos se representó, antes de que tuviera lugar, la posibilidad de tener que utilizarlos si el debate no se desarrollaba como esperaba".

Además sostuvo que en “los festejos por parte de Moreno y los demás representantes estatales a los que varios testigos hicieron alusión; como así también las instrucciones para que se taparan las cámaras de filmación y no se viera lo que ocurría, todo lo cual me convence de que el resultado al que se llegó había sido específicamente buscado por el exsecretario de Comercio”.

Esta previsto que esta mañana desde las 8:30 horas comience el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 8 integrado por Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. El fiscal a cargo es Marcelo Colombo. El debate oral se desarrollará a través de vídeo conferencia y está previsto que declaren 73 testigos. La defensa de Moreno está a cargo del abogado Alejandro Rúa.

En caso de condena la pena que podría caberle al exfuncionario es de entre 15 días y 6 meses de prisión. Recordemos que ya tiene una condena a dos años y seis meses de prisión condicional y a la inhabilitación perpetua por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar cotillón anti Clarín.