Martín Guzmán desatará nuevamente la furia de Cristina Fernández de Kirchner

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño. contó en el aire de Uno Nunca Sabe que Martín Guzmán irá a negociar con el Fondo Monetario Internacional otro de los temas que preocupa a Cristina Fernández de Kirchner y que aleja al kirchnerismo de Alberto Fernández: la suba de tarifas.

Esta semana Martín Guzmán viajará a Washington para asistir a las reunión de primavera que el Fondo Monetario Internacional celebra anualmente. Además, se reunirá con representantes del organismo por el tema tarifas en Argentina.

"La semana pasada conocimos en el boletín oficial el llamado a audiencias públicas, firmadas por Darío Martínez, secretario de Energía, quien además estará presente en las audiencias. Uno que se alineó al albertismo, por una cuestión particular, aparentemente, quiere ser gobernador", comenzó diciendo Burgueño en relación a esta información ya publicada en MDZ: Poderoso funcionario abandona el kirchnerismo y se va con Alberto Fernández.

"Hay audiencias públicas la semana que viene y, como se sabe, estas son no vinculantes. Es decir que podés ir a decir cualquier cosa, pero es un paso legal que hay que dar y no mucho más"; siguió el economista. Pero lo que se preguntan los argentinos es cuánto aumentarán las tarifas, a lo que Burgueño respondió: "Subirán lo que quiere Guzmán, lo que va a aceptar Martínez y, fundamentalmente, lo que van a negociar esta semana en Washington para que el FMI no se ponga duro con Argentina en el marco del cumplimiento de este año del facilidades extendidas, para alcanzar además la meta fijada del 2.5% del PBI".

Así, el economista confirmó entonces que Guzmán terminará de cerrar los aumentos de tarifas en estas reuniones con el Fondo, "con lo cual prepárense para la reacción de Cristina Fernández de Kirchner. Además, el ministro de Economía hablará del impuesto inmobiliario".

El economista reiteró que "las tarifas para la clase media, es decir para la mayoría de la población, van a subir un 60% aproximadamente. No el 20%, como quería el kirchnerismo y que ya aumentaron", otro motivo que generará la ira de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha cuestionado desde el primer momento la intervención del FMI en la toma de decisiones económicas del país.

Pero además, Burgueño destacó que con esta considerable suba de tarifas que se debe hacer este año, "el 55% de inflación que proyecta Martín Guzmán para 2022 es muy difícil de sostener. Porque, de hecho, habrá un conjunto de familias a las que se les quitará el subsidio y la tarifa subirá más del 100%. Resta resolver si será de una sola vez o gradualmente".

¿Cómo se va a determinar a quien se le quita y a quién no? "Técnicamente no sé como será el cálculo, pero sí puedo decir que será el 0.6% del PBI. Tienen que llegar a la quita de subsidios por ese monto y así logarán un 0.6% de superávit fiscal y aún queda 1.9% del 2.5% pactado con el Fondo para este año", finalizó.