Poderoso funcionario abandona el kirchnerismo y se va con Alberto Fernández

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, contó esta mañana en el aire de Uno Nunca Sabe que un poderoso funcionario, aliado a las filas del kirchnerismo, abandonaría esta parte de la coalición y se uniría a las filas de Alberto Fernández para no dejar su puesto en el Ejecutivo nacional.

"Tengo un divorcio", comenzó diciendo en tono divertido Burgueño. Y reveló que el mismo se daría entre Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Darío Martínez, Secretario de Energía Eléctrica. Ambos hasta aquí del Instituto Patria y claves en la pelea central entre Alberto Fernández y La Cámpora por la suba de tarifas acordadas con el FMI.

Luego, confirmó que es "Darío Martínez quien se fue con Alberto Fernández". "Todo indicaría que, en el momento en el que sería eyectado de la Secretaría de Energía, el titular dijo 'negociemos, me quiero quedar'. A partir de eso hizo la convocatoria a la audiencia pública, se postuló para hablar él y no Guzmán, y así explicaría y defendería lo que se firmó con el FMI. Obviamente que así firma su divorcio con el kirchnerismo", continuó.

Darío Martínez se va al bando de Alberto Fernández.

Además, Burgueño hizo una observación política sobre todo esto: "Ojo, porque yo he visto albertistas que abandonaron a Alberto Fernández, pero no al revés. No he visto funcionarios dejar el kirchnerismo. Es la primera vez en la que alguien importante se queda con el albertismo". Restará ver entonces, según el columnista, qué sucede con el número 2 de la cartera, Federico Basualdo.

"PAMI, Anses e YPF son 3 áreas manejadas por el kirchnerismo y La Cámpora, pero que realmente no están desalineadas del Gobierno Nacional. Pero si se van estos 3 responsables es porque ya hay un divorcio pleno entre el kirchnerismo y el albertismo y ya se acabó. En cambio, la Secretaría de Energía sí es un problema porque le impide al Gobierno ejecutar el acuerdo con el FMI, por eso ahí puede haber algún cambio y hay que ver cómo se toma del otro lado", advirtió Burgueño.