El incómodo momento que vivió Alberto Fernández tras presentar a Francisco

Luego de presentar públicamente a su hijo Francisco, periodistas que estaban presentes en el Sanatorio Otamendi intentaron consultarle al presidente Alberto Fernández sobre la inflación del 6,7% que se registro en el mes de marzo. La respuesta fue una maniobra evasiva por parte del mandatario.

"¡Presidente! ¿Qué opina sobre la inflación presidente?" se alcanzó a escuchar durante la transmisión en vivo. Al escuchar el mandatario volvió a acercarse el micrófono a la boca pero no para hablar sobre ese tema. "No, no. Gracias a todos y todas", manifestó y se retiró de la clínica junto a la primera dama.

El mandatario admitió que en los últimos tres días estuvo ejerciendo desde el Sanatorio Otamendi, lugar al que le pedía que asistieran a sus funcionarios.

. "En estos tres días goberné desde el sanatorio. Hice venir a mis colaboradores aquí para acompañar a Fabiola. Tenemos que acostumbrarnos los hombres a compartir las tareas de cuidado con las mujeres. Acompañarlas en este momento", subrayó.