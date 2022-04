Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez le dieron un contundente ultimátum a Omar De Marchi

En medio de la anticipada campaña a gobernador de Omar De Marchi y a 15 días de que el PRO tenga un bloque de 9 legisladores provinciales, el senador nacional Alfredo Cornejo y el gobernador Rodolfo Suarez le dieron un ultimátum. Le pidieron que decida a la brevedad si se queda o se va del Frente Cambia Mendoza.

Los ánimos dentro del oficialismo están muy caldeados. Toda la movida del diputado nacional para ser candidato a gobernador en 2023 que incluye opiniones públicas contrarias a las decisiones del Gobierno; la inauguración de una sede partidaria en pleno centro con el jefe de Gobierno y candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta como invitado; los recorridos a la provincia con su Fundación Pensar y fotos con dirigentes de otros sectores políticos que no son del Frente Cambia Mendoza, han generado mucho malestar al radicalismo gobernante.

Por esto, tanto Cornejo como Suarez le pidieron a De Marchi que defina si su candidatura a gobernador se dará en una primaria dentro de la alianza gobernante o si va a jugar por fuera. Lo que aseguran fuentes radicales consultadas es que el diputado por el PRO “evade la respuesta” pero que la determinación de los principales dirigentes de la UCR es no participar de actos públicos con él ni sacarse fotos hasta que en privado y en público diga cuál será el camino que va a seguir el año que viene. Pero además, le pusieron fecha, que lo diga "ahora" y "no en 2023".

Ese condicionamiento no sólo lo conoce De Marchi sino también los referentes nacionales del PRO, que conforman Juntos por el Cambio con la UCR a nivel nacional. Hace 15 días, cuando Rodríguez Larreta visitó la provincia para inaugurar la sede partidaria del PRO, Suarez le dijo al jefe de gobierno porteño que no contara con él para un encuentro mientras viniera a Mendoza en apoyo a De Marchi. Es por eso que se cree que, presionado por Larreta, el lujanino moderó su discurso cuando le tocó hablar en el espacio partidario en referencia al Frente Cambia Mendoza.

Noticias Relacionadas El encuentro privado entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo para blindar la coalición opositora

El ex presidente Mauricio Macri también está al tanto de la situación. Los radicales aseguran que el ex mandatario jura que el PRO no irá por afuera en la provincia pero en la UCR local dudan de eso y temen que a partir del 1 de mayo, cuando asuman los nuevos legisladores, el sector que responde a De Marchi muestre aún más dientes. Creen que ese bloque conformado por 4 diputados y 5 senadores podría poner en jaque las mayorías que tiene hoy el oficialismo en la Legislatura.

Para los referentes radicales, De Marchi no tiene chances de ganar el año próximo la elección vaya o no por afuera. Lo que sí temen es que su candidatura fortalezca al peronismo que “debilitado” en las elecciones de los últimos años igualmente rondó los 25 puntos. En un escenario no polarizado como en 2021 (donde los votos se repartieron en su mayoría entre el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos), el PJ puede tener más chances. Es decir que el electorado se dividiría en tres: la UCR; el PJ y De Marchi. “¿Quiere ser gobernador o quiere que nosotros perdamos?”, se preguntan los radicales con enojo.

Ese escenario también es analizado por los justicialistas y lo ven con buenos ojos. Se entusiasman con que las elecciones mendocinas sean como antes y el PJ pueda aspirar a ganar como lo supo hacer antes de que se conformara el Frente Cambia Mendoza con la llegada de Cornejo a la gobernación en 2015. Ahora, sólo resta esperar la asunción de los nuevos legisladores dentro de 15 días y ver los posicionamientos del PRO en los temas que el Gobierno de Suarez priorice. Y los próximos pasos que dará el diputado nacional por el PRO,