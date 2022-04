La fría respuesta del Gobierno ante el descontento de AmProS

Este martes se reunieron autoridades del Gobierno de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AmProS) para continuar con las tratativas para solucionar el conflicto de los prestadores. Desde el gremio sanitario reclaman por pases de Mayor Dedicación, Doble Cargo, Pases a planta y adicionales previstos para el sector.

El encuentro no tuvo un buen resultado y provocó que AmProS emitiera un comunicado en el cual señala que "el Ejecutivo llevó un listado de tan solo 29 profesionales de la salud (5% del total de los afectados) de los hospitales Notti, Lagomaggiore y Central, refiriendo que obedecían a las necesidades planteadas por los directores de cada efector".

Claudia Iturbe, secretaria General de AMProS, manifestó: "La respuesta del Ejecutivo mostró una indiferencia absoluta no solamente hacia los profesionales, sino fundamentalmente hacia los niños, niñas y adolescentes que se atienden en el hospital regional pediátrico y a los hospitales referentes de adultos de todo Cuyo, contradiciendo de manera rotunda el compromiso asumido por el gobernador de la Provincia en el encuentro mantenido el miércoles pasado”.

En tanto, desde el Gobierno salieron a dar su versión de lo sucedido esta mañana. El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, dio detalles en diálogo con MDZ. "Tuvimos otra reunión que fue la continuación del cuarto intermedio de la semana pasada para tratar el tema de las prestaciones. Pusimos sobre la mesa una propuesta real, concreta, progresiva y con un criterio sanitario. Llevamos un listado de 29 profesionales según las políticas de Estado de la provincia de Mendoza", esgrimió.

Y agregó: "Cabe aclarar que estos profesionales tienen cargo de planta que puede ser 24 de horas, que pueden tener una mayor dedicación y, aparte, tienen ya tienen dedicaciones. Lo que esta planteando AmProS es el pase de mayor cantidad de prestaciones. Se puede seguir discutiendo en más reuniones, pero en esta instancia está esa oferta".

Noticias Relacionadas Rodolfo Suarez recibió a Ampros para descomprimir el conflicto de la salud

No obstante, aclaró que "esto no significa que en el futuro no se pueda pasar a más personas. La reunión de hoy era muy concreta y la propuesta fue rechazada porque AmProS la vio insuficiente ante la cantidad de prestadores que hay en la provincia. En este momento son nuestras posibilidades".

El gremio puntualizó y exigió en su escrito que "que la propuesta debe contener una resolución o norma legal que incluya la totalidad del listado presentado por la entidad gremial, en el que están incluidos todos los profesionales bajo modalidades precarizantes".