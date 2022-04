Esta semana se confirmará la peor noticia de la gestión de Alberto Fernández

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, aseguró que estamos atravesando una semana intensa pese a que la misma tendrá sólo 3 días. Tanto en el plano económico como en el político. A partir de esto, aseguró que en los próximos días se conocerá el peor dato de toda la gestión de Alberto Fernández.

"Probablemente esta semana se conozca el peor dato económico de toda la gestión de Alberto Fernández, sacando la caída de la economía del 10% de 2020, porque eso fue fruto de la pandemia y todos la esperaron, la entendieron y la justificaron", comenzó diciendo Burgueño.

El economista advirtió que ese dato que se conocerá el miércoles será por lejos el peor, el menos justificable y el más complicado de explicar de toda la gestión Alberto Fernández/Martín Guzmán: la inflación de marzo. "Se sabe que es alrededor de 6%, pero incluso puede ser mucho más. Ojalá no. Lo que es seguro es que será un dato demoledor, tanto, que el Gobierno aceleró para esta semana corta las negociaciones paritarias de 9 gremios clave, como para aplacar la situación y mantener a la CGT dentro del partido, de la mesa".

En base a esto, el columnista analizó por qué la inflación se disparó en marzo. Dijo que fue por muchos motivos, "porque se concentraron muchas cosas en marzo, pero fundamentalmente porque hubo un shock especulativo. Cuando esto pasa y no se explica desde la economía, la culpa es de la política. Y no lo quiero justificar a Guzmán ni mucho menos".

"¿Qué dicen los ortodoxos sobre la inflación? Que la hay porque el Gobierno emite. Bueno, resulta que en marzo el Gobierno emitió menos. Entonces debería haber bajado la inflación. Pero no, porque las cosas no son tan lineales. Aumentó alimentos, combustibles, colegio, electricidad, etc, etc. Y hay un shock especulativo fuerte e importante".

Noticias Relacionadas El efecto inesperado que podría generar el nacimiento de Francisco, el hijo de Alberto Fernández

Burgueño explicó que cuando la inflación se va por arriba del 5% no es explicable desde el Ministerio de Economía, "salvo que desde la cartera hagan locuras, que no hicieron. Sinceramente, yo no vi ninguna culpabilidad particular de la inflación por parte de Guzmán. En todo caso, lo que acá hay son cuestiones muy estructurales que también exceden al ministro y tienen que ver con un plan económico integral".

"Así vamos a lo que a mi me parece que es la causa fundamental del problema económico: la interna del Gobierno. La Argentina de hoy requiere un plan radical, muy fuerte y profundo. Y para eso se necesita una fuerza política enorme que este Gobierno no tiene, pero no por Alberto Fernández, sino porque la coalición está partida. Necesita un plan económico fuerte, con un ministro de Economía fuerte y un presidente que no le tenga miedo a la aplicación del mismo. Si no tenés la fuerza política para aplicarlo, no hagas nada, dejá todo como está que no iremos a la hiperinflación, más o menos hay un manejo fiscal relativamente prolijo y si Dios quiere podemos llegar a las elecciones del año que viene", concluyó.