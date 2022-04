En espera: el motivo por el que no se destraba el conflicto en Salud

Los anestesiólogos que son prestadores no aceptan el 40% de aumento de las prestaciones que les ofreció el Gobierno. Por eso no están trabajando en los hospitales públicos. La ministra de Salud, Ana María Nadal, confirmó una reunión pero advirtió que no aceptará "miradas corporativas".