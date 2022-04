La furiosa queja de Jorge Macri por un apriete de la familia Moyano

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó su descontento ante el accionar de agrupaciones sindicales en el partido de San Nicolás. En concreto, Macri apoyó al intendente de dicho municipio, Manuel Passaglia, que manifestó sus quejas por los bloqueos alentados por la familia Moyano, los cuales generaron una gran acumulación de residuos en las calles de la ciudad por la falta de recolección.

"Se tienen que terminar estos mecanismos de coacción, como el bloqueo de camiones a San Nicolás apoyado por los Moyano. En la provincia y el país que queremos la prioridad la van a tener los que producen y los ciudadanos, no quienes la quieren mediante el apriete y la violencia", sostuvo Macri.

Previamente, el jefe comunal de San Nicolás aseguró que su territorio "continúa rehén de los Moyano". "Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo", declaró tras la condena por extorsión y coacción a los gremialistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes tienen el apoyo de Hugo Moyano.

"Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a @Kicillofok y a @SergioBerniArg apoyo y seguridad para los trabajadores", agregó Passaglia.