El PRO empieza a tomar nota de las cuatro M, para no perder

La semana pasada, el diputado nacional porteño oriundo de La Plata, Martín Tetaz, irrumpió en el debate público bonaerense y nacional con la denuncia de una supuesta manipulación de los datos del CENSO 2010 para beneficiar el reparto que le correspondería por coparticipación nacional y provincial al principalísimo municipio del país, con casi dos millones de habitantes.

En la gestión de Fernando Espinoza, promocionada como el "corazón de la Provincia", creen que esta denuncia del radical tiene que ver con la discusión que se está dando a nivel nacional con los fondos coparticipables y la ampliación decretada por Mauricio Macri cuando dotó de más recursos a la Ciudad de Buenos Aires y que luego fueron quitados para dárselos casi en su totalidad a la Provincia cuando se produjo la crisis de la Policía bonaerense en 2020.

"Tetaz es junto el otro Martín, Lousteau, los socios de Rodríguez Larreta en la interna radical y juegan con él en su proyecto nacional", le expresó una altísima fuente del oficialismo municipal a MDZ y adelantó que es CABA la que le adeuda "casi $100.000 millones de pesos a La Matanza por el uso que hicieron de terrenos que están en nuestro distrito en diferentes traspasos y planes habitacionales", remató.

Esto lo había advertido el propio Espinoza en su discurso de apertura de sesiones ordinarias a principio de marzo, cuando comparó la cantidad de habitantes de su municipio con la Capital Federal y la sideral diferencia de fondos. "Primero que se preocupe por aclarar qué está haciendo con la plata de los propios matanceros, que no sabemos cuántos millones de pesos tiene en plazo fijo, si son $15.000 o $20.000. Como no informa desde el año pasado, no sabemos dónde está esa plata", le había respondido, en ese momento, Eduardo Lalo Creus, concejal vecinalista aliado a Juntos.

En el día de hoy trascendió una recorrida realizada por esta localidad por Florencia Arrieto, recientemente sumada al esquema político de Diego Santilli, luego de una fortísima discusión con Patricia Bullrich, su antigua referente.

La exdirectiva del Club Atlético Independiente durante la gestión de Javier Cantero, echado por enfrentarse a los barrabravas y acusado de haber hecho que eso termine con su club jugando en la Nacional B, siempre sonó como candidata matancera. Los números y las mediciones de los dos máximos referentes de ese distrito por Juntos, Alejandro Finochiaro y Héctor "Toti" Flores, nunca alcanzaron la densidad necesaria.

Por eso es que, además de la figura de Arrieto, desde Juntos, y el PRO en particular, hayan sondeado al exarquero José Luis Félix Chilavert, a la periodista Viviana Canosa y, el año pasado, a "El Dipi". Todas alquimias para conseguir otro pleno similar al que tuvieron en 1999 cuando Lidia Satragno, Pinky, casi le gana al poderoso e invicto peronismo local.

"Por lo menos le están poniendo onda, buscando achicar diferencias a través de candidatos conocidos", le dijo un reconocido armador opositor. "En La Matanza tenemos que tener una política propia y exclusiva que nos ayude a acercar el bochín o ganar", dicen en la sede de Uspallata.

Sin embargo, se nota cierta preocupación para dotar de más "musculatura política" a distritos claves del Conurbano que, casualmente, empiezan con M, como Moreno, Malvinas Argentinas y Merlo, los tres en la región noroeste del Gran Buenos Aires. Las diferencias en estos lugares suelen ser siderales y determinan las ventajas que consigue el Frente de Todos, de la Victoria, o como se llame por sobre el resto de las fuerzas opositoras.

En Moreno, donde también empezó a tener incidencia Joaquín De la Torre, quien en un momento pensó posicionar a su hermano Pablo como candidato, retomó las riendas del armado Anibal Asseff, ahora fortalecido por el propio Santilli. Si bien siempre coloca una base electoral que ronda el 30%, siempre le falta un plus para no quedar tan atrás.

Lo mismo sucede en Merlo, donde David Zencich nunca consigue articular con el resto de los referentes locales por las internas cruzadas. En su momento pensaron en María Luján Rey, hoy diputada nacional, madre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de Once. Ni Eduardo Varela o la senadora Aldana Ahumada pueden conciliar intereses que los pongan en carrera. Ahora la orden, acá, también estaría dada para "acomodar los melones y ponerse a trabajar".

Tanto en Merlo como en General San Martín determinaron que son municipios en los que tendrá altísima injerencia Jorge Macri, con Zencich en el primero y Andrés Petrillo en el segundo. Sin embargo, el concejal recién asumido tendrá ya una competencia radical. Gustavo Posse hizo que el abogado mediático Mauricio D'Alessandro se mudara de Tandil y empezara a trabajar ahí.

Donde "más difícil está para armar un candidato propio" es en Malvinas Argentinas, reconocen varios de los armadores opositores. En esta localidad se mezclan la buena imagen del intendente y ahora ministro bonaerense Leonardo Nardini y su antecesor, aliado a Joaquín De la Torre, Jesús Cariglino.

El exjefe territorial, como sucede habitualmente cuando se alejan del poder, ha perdido influencia en muchos ámbitos pero sigue imponiendo algunas condiciones que siempre hacen modificar propuestas más originales. La interna anterior la ganó Lucas Aparicio, imponiéndose sobre el médico mediático Carlos Kambourián, pero Juntos sabe que necesita mucho más que eso para pelear el poder municipal.

"Una vez que le damos el poder a alguien, termina dejando al costado a todo el resto. El poder es para articular, no para ralear", le expresó un importante intendente que visualiza las dificultades que tienen todos por delante en las localidades donde son oposición.

Entre tantas diferencias, al menos parece sobresalir un acuerdo. Es en Lomas de Zamora, en la que la mayoría de los intendentes del PRO y el propio Diego Santilli decidieron acompañar a Guillermo Viñuales, exjefe de gabinete de Martín Insaurralde.