La Defensoría trabaja un servicio de patrocinio jurídico gratuito

Luego de asistir a la marcha convocada por el Día Internacional de la Mujer, María Rosa Muiños, ex legisladora porteña por el Frente de Todos y ahora Defensora del Pueblo dio a conocer su opinión sobre lo que representa esta fecha conmemorativa en la lucha histórica de las mujeres.

En primer lugar, se le preguntó a Maria Rosa acerca de cuáles eran sus reflexiones acerca de esta fecha y qué es lo que se reivindica realmente, a lo que respondió: “Seguimos visibilizando la lucha de las mujeres que no terminó y que está lejos de terminar. Cada compañera, amiga, esposa, hija, madre muerta es una señal de que tenemos que seguir en la calle y de ir construyendo lugares de poder. Esto es una forma de mostrarnos poderosas, estamos acá, estamos todas juntas, nos queremos hacer ver y nos queremos hacer escuchar”.

Cuando se le dio a elegir una frase de cabecera que representara la marchas realizadas durante el 8 de marzo, la nueva Defensora del Pueblo por la Ciudad de Buenos Aires eligió la frase “Ni una Menos”, ya que consideró que la misma fue parte del inicio de toda esta movida.

Asimismo, cuando se le preguntó acerca de cuáles consideraba que eran los cambios más urgentes a realizar la ex legisladora porteña respondió que, en realidad, el cambio es cultural, así que por más que sea urgente, no va a pasar inmediatamente.

“El cambio es cultural, así que por más que sea urgente, no va a pasar inmediatamente. Nosotras tenemos que influir sobre los Estados para que cambien los contenidos educativos para que esto no se siga reproduciendo. Es un problema de educación claramente”, explicó la actual Defensora del Pueblo de CABA.

Por otro lado, cuando se le pidió que expresara su opinión sobre la polémica frase de “el feminismo es una moda”, la misma respondió lo siguiente: “El feminismo no es una moda. El feminismo como toda lucha siempre es un lugar de incomodidad para el que lo postula. Puede ser un buen lugar como hoy porque nos reconocemos, porque estamos juntas pero no es un lugar cómodo de transitar diariamente”.

“Cada mujer que pelea por sus derechos, en diferentes ámbitos, no tiene un lugar cómodo, no es un lugar de moda. Cuando reclamas por tu salario, cuando reclamas por mejores tratos en el trabajo siempre sos o la loca o la histérica, que estas menstruando, o un montón de cosas todas juntas. Calificativos que el varón no recibe, ¿no? El varón es poderoso, impone su autoridad. Nosotras recibimos comentarios peyorativos. No es una moda, definitivamente no lo es”, explicó Muiños.

Por último, dio a conocer las actividades que se están realizando desde su espacio en materia de género. “La Defensoría tiene mucho recorrido con el tema de género. De hecho, hubo un sólo defensor, después fuimos todas mujeres las que ocupamos el cargo del Defensor/a del Pueblo. Tenemos muchísimas áreas que se ocupan de la temática del género y también fuimos evolucionando hacia algunos lugares que no son propios absolutamente de la Defensoría, no es lo que indica la ley 3 como mandato”.

“Por ejemplo, tenemos un servicio jurídico gratuito de asesoramiento y patrocinio para mujeres víctimas de violencia de género. Esto no estaba en las anteriores administraciones de la Defensoría, esto se fue incorporando a medida que la lucha de las mujeres se fue haciendo visible”, comentó Muiños acerca de la nueva iniciativa.

Esta iniciativa estaría acompañada por la instrumentación de una línea de capacitación para hombres violentos. La Defensora destacó que esto es innovador y que hay pocos dispositivos en la Ciudad que permitan trabajar ese tema. Las actividades dirigidas a los hombres violentos “son una oferta para los casos en donde hay hechos de violencia pero que no interviene la Justicia del ámbito penal, es decir, que no haya cometido un femicidio”.

“Dentro del espacio se pueden acercas hombres de forma voluntaria, que consideren que tuvieron actos de violencia, también para aquellos que tienen una incapacidad para comunicarse con las mujeres fuera del ámbito violento y en algunos casos en donde la violencia es incipiente”, señaló la Defensora del Pueblo por la Ciudad de Buenos Aires.