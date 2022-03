José Luis Espert denunció un polémico aspecto oculto del acuerdo con el FMI

El diputado nacional por el frente Avanza Libertad José Luis Espert denunció un "impuestazo encubierto" y criticó en duros términos al ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio del debate en comisiones de la Cámara de Diputados antes del tratamiento del acuerdo con el FMI.

"Si tanto apuro había para acordar con el Fondo, hubieran mandado el acuerdo antes", ironizó Espert ante Guzmán. Además, aclaró que la Argentina no caerá necesariamente en un default si no aprueba el acuerdo.

"Falso: no hay ninguna necesidad de entrar en default con el Fondo si este programa insostenible no es convertido en ley. Si no está sancionado este acuerdo por ley, usen los 30.000 millones de reservas que el Frente de Todos dice que tiene en el Banco Central para pagar los casi 3.000 millones de pesos que vencen el 22 de marzo", sugirió en tono desafiante Espert.

Luego agregó que "hay que trata los temas serios con antelación" y no a las apuradas como pretende el oficialismo, que busca una aprobación exprés del acuerdo en la Cámara Baja.

Por último, el diputado liberal denunció un "impuestazo encubierto" para el sector privado en el programa presentado por Guzmán. "Me gustaría saber cómo logran este aumento de la recaudación impositiva prometido que nunca lograron antes", ironizó al analizar los números presentados por el ministro de Economía.

En el programa con el FMI no hay ninguna baja del gasto público, solamente el ajuste lo va a ser el sector privado con tarifazos e impuestazos.



uD83DuDD34 Intervención Completa ??https://t.co/b5yi3b1CSP pic.twitter.com/Oh37SQAcam — José Luis Espert (@jlespert) March 7, 2022

"Casi se triplica la recaudación por Bienes Personales según este programa. Con lo cual no me quiero imaginar la suba de impuestos que va a haber. Va a ser alucinante. Hay un impuestazo encubierto. Díganlo con todas las letras", concluyó Espert.