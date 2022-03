Acuerdo con el FMI: las misteriosas señales del kirchnerismo y de La Cámpora

El analista político Paulino Rodrigues detalló cómo votará, al parecer, la oposición el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, además, que los kirchneristas siguen siendo un misterio, particularmente La Cámpora, y detalló una actitud determinante que tuvo Cristina Fernández de Kirchner por estas horas.

Sobre el acuerdo con el FMI, Paulino Rodrigues enfatizó en 3 cosas: "Yo creo que hay ley, con muchos fuegos artificiales en el medio y la definición de la mesa de Juntos por el Cambio garantiza quórum, ya dijo que no va a empujar al Gobierno al default".

Sobre este último punto, aclaró que JxC "no está de acuerdo con la política económica, particularmente con la creación de nuevos tributos con los cuales el Gobierno va a financiar parte de la merma en el déficit fiscal, más las tarifas, que le pegará de lleno a un sector de votantes duros de la oposición en barrios históricamente adversos al oficialismo, donde el aumento estará arriba del cien por ciento en los próximos 6 meses".

Esta será la línea general de Juntos. Además, siempre según el columnista de MDZ Radio, la Izquierda, Espert y los libertarios no van a acompañar. "Habrá mucha abstención de aquellos aliados históricos al Gobierno, pero también del bloque de Schiaretti y el cordobés Sigman, donde está Randazzo. Veremos cómo se para el socialismo, que probablemente se abstenga también, y habrá que ver qué pasa dentro de La Cámpora, que es el gran misterio, donde yo tengo la impresión de que algunos van a acompañar, mientras que Máximo Kirchner va a abstenerse o se va a ausentar".

¿Máximo Kirchner tiene la negativa solo, o también coinciden Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora?, se le consultó al politólogo. "Hay legisladores que pueden apoyar -el acuerdo con el FMI-, especialmente los que vienen de Santa Cruz, que dependen de la chequera oficial para pagar sueldos", respondió.

"Lo que instaura Wado de Pedro, Kulfas y el propio Alberto Fernández debió ser, a mi entender, el eje comunicacional del Gobierno hace 60/90 días. 'El acuerdo evita una catástrofe en lo inmediato', expresó Wado de Pedro. 'Un escenario de default es una catástrofe', refirió Kulfas, y la famosa y desafortunada frase de Alberto Fernández: 'Discutí durante 2 años con ese FMI que yo desprecio tanto como todos', como diciendo 'yo no soy distinto a ustedes, pero necesitamos hacerlo'".

Es que, siguió Rodrigues, "¿qué será Argentina el día después sin acuerdo? Una catástrofe, cesación de pagos, inflación potenciada, no poder importar, escasez, un salto del dólar, inestabilidad política y probablemente crisis institucional. Sin acuerdo no habrá poder político que pueda discutirlo".

Luego, Paulino Rodrigues siguió comentando algunos puntos importantes del escenario político actual, de cara al tratamiento del acuerdo con el FMI:

"En los términos, JxC va a abstenerse. Dando quórum facilitan que se aprueben porque la abstención no obtura el voto positivo, salvo que voten en contra. Ayer los dirigentes del PRO estaban más duros, decían que querían votar en contra que no querían acompañar ni dejarle esa bandera a un sector del núcleo duro del kirchnerismo que vote en contra. Mientras que el radicalismo y la Coalición Cívica me parece que estaban un poco más condescendientes. Yo creo que cederán, cuando le pasen la factura a esta manera más unilateral de ir a buscar al Fondo y hacer aquel acuerdo por parte de Mauricio Macri, sin ninguna consulta con el radicalismo y la Coalición Cívica. Es que unos creen que son menos responsables que otros dentro de la coalición de la oposición".

"Hay que ver cómo se resuelven los reemplazos en la comisión de Presupuesto para que haya dictamen el miércoles y el jueves pueda ser elevado al recinto. Da la impresión de que Marcos Cleri, de La Cámpora, e Itai Hagman, de Izquierda, van a votar decididamente en contra. Si ellos no acompañan no hay dictamen y por tanto no llegan al Congreso. Entonces, estaban viendo cómo hacen el recambio, que no es una tarea fácil desde lo administrativo y reglamentario. Así que eso hay que seguirlo de cerca".

FInalmente, Paulino Rodrigues definió lo que consideró "un dato no menor": "Mañana le iban a dar el honoris causa en Merlo a Cristina Fernández de Kirchner, pero finalmente ella pidió no ir porque la obligaba a expresarse públicamente sobre algo que no ha dicho absolutamente nada, que es la política económica del Gobierno en 26 meses. Francamente muy sintomático. Eso es parte de todo lo que está pasando por estas horas en el Gobierno".