En los festejos de vendimia, autoridades nacionales fueron cuestionadas por empresarios

El sector vitivinícola se encuentra en el centro de la escena esta semana como consecuencia de los festejos por la Vendimia y por las visitas políticas que están en la provincia. Es en este momento donde se exponen las propuestas y reclamos y sobre eso habló en MDZ Radio la presidente de Bodegas Argentinas, Patricia Ortiz

"Es una industria que viene cayendo todos los años, con un paréntesis en la pandemia, pero ahora retomó la caída que lleva muchos años. Esto es algo que no se ha revertido y que tenemos que poner sobre la mesa para discutir cómo seguir, considerando que afecta a los productores y a toda la economía regional", comenzó diciendo Ortíz.

En línea con esto, la titular de Bodegas Argentinas sostuvo que el sector se encuentra en una situación compleja en la que inciden diferentes variables. "No solo el tema de retenciones y el tema de aranceles, sino que el atraso cambiario hoy nos está afectando y se suman problemas logísticos que escapan a la economía pero que también hacen lo suyo como la falta de botellas o el tránsito a Chile que nos hacen perder mercado en un momento complejo".

Por esto, Patricia Ortiz sostuvo que "tiene que haber políticas a largo plazo que permitan que cada uno se desarrolle, independientemente del tamaño que tiene". Y añadió: "nosotros no tenemos previsibilidad ni en el sector ni en Argentina". Para explicarlo, ejemplificó aclarando que las inversiones en la vitivinicultura son a largo plazo y con proyección, algo que el país hoy no garantiza porque no se sabe "de acá a 10 años como vamos a estar en cuanto a tarifas o impuestos".