Rodolfo Suarez y Rodríguez Larreta cierran filas para resistir ante Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández busca el apoyo de los gobernadores de todo el país en la pulseada que mantiene con el jefe de Gobierno porteño respecto a la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño. En ese marco, desde la Casa Rosada se convocó para hoy a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ese encuentro no asistirá el mendocino Rodolfo Suarez.



La reunión, pedida por los mandatarios provinciales será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.Los gobernadores confirmados hasta el momento son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio b(La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).



Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.





A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.



En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide "semejante arbitrariedad" porque "es un número que va a impactar presupuesto 2022". La jugada política de Alberto Fernández es aislar en el mapa nacional al jefe de gobierno porteño abroquelando a los mandatarios provinciales en su contra en este reclamo.



Además, de acuerdo a fuentes oficiales, en el Ejecutivo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto "anticonstitucional" y lo que se discute es "una mediación sobre montos".



Según graficaron los voceros del Gobierno, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, "dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)", que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo "que afectaría presupuesto nacional".



"Esos $130 mil millones de pesos van a Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación", aseguraron en la Casa Rosada, porque "no es un fallo menor" que, en caso de ser desfavorable, causará un "desbalance en el sistema presupuestario y político".



La reunión fue pedida por los gobernadores porque las provincias "son parte del tema, porque es una discusión del sistema federal", señalaron, y explicaron que "ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras" en todo el país.