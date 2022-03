"Me dio vergüenza escuchar a Beliz": estalla nueva interna en el FdT

Gustavo Beliz, el funcionario más hermético e inaccesible del staff de Alberto Fernández, desató una nueva interna en el Frente de Todos. Con Martín Guzmán y Matías Kulfas ya en la mira del Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo sumó ahora al secretario de asuntos estratégicos a la lista negra del gabinete nacional. "Me dio vergüenza escuchar a Beliz ayer hablar de Internet y las redes sociales. La desconexión de la realidad es fuerte", disparó Cecilia Moreau, vicejefa de bloque del Frente de Todos en Diputados, durante una entrevista en la radio.

Se trata de una de las legisladoras más cercanas a Máximo Kirchner. Tanto que Moreau también había presentado su renuncia a la vicepresidencia del bloque en la Cámara de Diputados luego del portazo del jefe de La Cámpora en rechazo al acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI. Una gestión de Sergio Massa para mantener unido al FdT evitó esa nueva baja en la bancada oficialista pero se trata de una dirigente que, pese a integrar el Frente Renovador, es una de las más cercanas al kirchnerismo.

“Lo de Beliz me pareció muy confuso en el planteo y no me gustó, porque esas cosas de última se votan en el Congreso. Además, me pareció medio como descolgado, fuera de contexto”, expresó. “Primero, por el ámbito; segundo, no entendí lo que quería plantear; tercero, siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión tiene que tener muy en claro qué quiere decir y no por tirar un título generar más confusión como la que generó”, fue la queja de la vicepresidenta del bloque.

“En definitiva, por ejemplo, si quiere hablar del tema del bullying a los menores en las redes sociales, estamos todos de acuerdo. Ahora, fue muy confuso y la verdad es que yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o para encarar la discusión que hoy es más importante para los argentinos, que es la inflación, no esto de las redes sociales”, agregó.

Es que el Gobierno nacional volvió a desatar una polémica luego de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, presentó un programa llamado "Redes para el bien común", que busca establecer "lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común". Se trata de un programa del Consejo Económico y Social (CES) que "no significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional".

Además, aclararon que el CES desarrolló "actividades públicas con múltiples actores de la vida ciudadana, y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces", por lo que "pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad". En ese marco, precisaron que el programa "Redes para el bien común" tiene por objeto "abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público y respete la libertad de expresión".

Los principales líderes de Juntos por el Cambio rechazaron terminantemente la iniciativa del Gobierno para regular el "buen uso" de las redes sociales, tras el anuncio de Beliz, quien señaló que el objetivo de la propuesta es que esas plataformas "dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia". Dirigentes de la primera línea del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica sostuvieron que la iniciativa supone una amenaza concreta a la libertad de expresión, por lo que la catalogaron de "inaceptable e inconstitucional". "La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional", opinó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través de Twitter.