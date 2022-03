Una encuesta revela el avance de tres candidatos de Juntos por el Cambio y una sorpresa

Una encuesta llevada a cabo por DC Consultores muestra cuáles son los candidatos que pican en punta para las elecciones presidenciales de 2023. El sondeo fue realizado entre el 26 y 28 de marzo e incluyó a 690 casos, con un margen de error de 2,5%. En el mismo se refleja cuáles son los tres referentes de Juntos por el Cambio que parecen tener mejor imagen. Asimismo, se asoma una sorpresa.

Los resultados no indican nada nuevo a la hora de considerar a Mendoza como una de las provincias menos ligadas al kirchnerismo a nivel nacional. Sin embargo, llama la atención el posicionamiento de Javier Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quienes siendo oriundos de otros territorios le tocan los talones al exgobernador Alfredo Cornejo.

A la hora de recopilar dicha información, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: "Lo voto seguro", "lo votaría si no hay otro" y "nunca lo votaría".

El senador nacional y exgobernador, Alfredo Cornejo, obtuvo 42,1%, 34,8% y 23,1% respectivamente. De esta manera se posiciona como la figura que más votos asegurados tendría.

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, se asoma con 38,7%, 32,1% y 29,2%. Quien le sigue es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también integra el PRO, pero que recientemente dejó al descubierto sus diferencias con Bullrich. Los números arrojados por Rodríguez Larreta fueron 35,1%, 41,9% y 23,0%.

En cuarto lugar se encuentra el diputado nacional libertario Javier Milei, que en las últimas semanas deslizó que ya tiene armado su gabinete en el caso de una eventual candidatura. El economista, según la encuesta, sería votado con seguridad por un 30%, el 42,7% lo haría en el caso de no tener otra opción y 28,3% sostuvo que nunca lo haría.

En tanto, el expresidente Mauricio Macri obtuvo un muy mal resultado en torno al voto seguro con apenas 13,4%. No obstante, es el único que superó el 50% luego de que la gente considerara que lo elegirían si no existiese otra opción. El 33,4% aseguró que no lo votaría nunca.

Por otro lado, los integrantes del Frente de Todos que figuran en la encuesta son el presidente, Alberto Fernández; la vice, Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. Ninguno supera el 10% en relación al voto seguro y, a su vez, el rechazo total trepa a niveles superiores a 80% en todos los casos.

El informe completo