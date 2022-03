Aníbal Fernández destruyó al "Cuervo" Larroque por criticar al presidente

Un nuevo capítulo se sumó en la novela que se vive puertas adentro del Frente de Todos. Luego de que el fin de semana Andrés "Cuervo" Larroque volviera a salir a cuestionar el poder del presidente, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández refutó las "chicanas" del referente de La Cámpora.

“El Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente, ¿de qué 4% me querés hablar?”, aseveró el ministro en referencia a los dichos de Larroque quien días atrás aseguró que el poder del Frente de Todos se construye sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En concreto, dijo que Alberto Fernández "fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia” en alusión al rol que tuvo en la campaña de Florencio Randazzo en 2017.

Para Aníbal Fernández esa es “una chicana que no tiene ningún sentido” y no se mostró dispuesto a profundizar en ese tema. “Si me querés chicanear, juguemos a la chicana, un ratito puede servir, pero se agota porque el Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente”, aseveró el funcionario nacional en Radio El Destape

“Claro que la cantidad de votos la aportó Cristina, aportó el núcleo duro. No nos olvidemos de que Alberto dijo que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Ahí quedó demostrado, eso sucedió. Cristina estaba y aportó todo lo que podía aportar, después había que encontrar la diferencia y esa diferencia la aportó el presidente de la Nación”, argumentó Aníbal Fernández.

Pero a pesar de ello, reconoció que Cristina Fernández de Kirchner -al igual que Sergio Massa- se ganó el derecho a discutir mano a mano con el presidente. “Cristina se ganó el derecho de una discusión con el Presidente que fue llevada a la práctica muchísimas veces”, subrayó.

"Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente"



AHORA ?? @FernandezAnibal, Ministro de Seguridad de la Nación, en #Navarro2023



uD83EuDD33https://t.co/aQbPi6W9rP

uD83DuDCFBFM107.3 / AM1050 pic.twitter.com/cSlVjej2Ib — El Destape Radio (@eldestape_radio) March 28, 2022

Por último, volvió a defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que era la única salida posible. “Si estás en mora nadie en el mundo te presta un peso. Dos casos bien claros: ni China, ni Rusia te hubieran prestado un centavo si no hubieras arreglado con el Fondo. Todos acá son terriblemente guapos, duros y criticones, pero nadie sabe cómo salir de esta situación si no es como el Presidente lo hizo: sentándose con el FMI, diciéndole cosas”, concluyó.