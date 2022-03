Va por todo: Gerardo Morales confirmó que quiere ser presidente en 2023 y desestimó una fórmula con Macri

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR a nivel nacional, puso primera y jugó fuerte en la interna de Juntos por el Cambio. El dirigente afirmó que tiene ganas de ser candidato a presidente en las próximas elecciones y desestimó totalmente ir acompañado por Mauricio Macri, a quien criticó duramente al exmandatario por sus elogios a Menem recientemente.

"No me veo en una fórmula presidencial con Macri. El radicalismo va a tener un candidato a presidente y yo soy uno de ellos, somos un partido que puede tener presidente en la etapa que viene", dijo al ser consultado sobre la posibilidad de ir a una interna en Juntos por el Cambio en las próximas elecciones que se darán en 2023.

"Somos un partido de gestión, gobernamos en 412 municipios y tres provincias. Demostramos capacidad y liderazgo", agregó el radical. También aprovechó para separarse de Mauricio Macri, una de las prinicipales figuras de Cambiemos que quiere volver al poder en el año próximo. "Desde el radicalismo no estamos de acuerdo con reivindicar a Menem como lo hizo Macri. El neoliberalismo de la década del '90 le hizo mucho daño al país, sobre todo a la economía planteada en aquel momento que destruyó el aparato productivo", indicó.

Luego, analizó la situación política que atraviesa el Gobierno nacional y el Frente de Todos con una interna candente. "Se lo quieren llevar puesto al presidente. ¿Quién? Cristina, el kirchnerismo, La Cámpora, todos. Deberían bajar un cambio", subrayó el presidente de la Unión Cívica Radical.

Los radicales gobernamos en más de 400 municipios del país.



Somos una fuerza política con territorio, con una visión federal, unida, consolidada y con capacidad de gestión.



Queremos gobernar y afrontar la responsabilidad de poner a este país de pie.#ForoIntendentesRadicales pic.twitter.com/FKw9fzwpUL — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 22, 2022

"Es jodido para el país que el presidente no sea jefe, hay una pérdida de esperanza en la gente que no ve un rumbo. La jefa hoy es Cristina. El foco de la actual oposición debe ser prepararse para ser gobierno, pero no empujar a quienes están al manos. El radicalismo eso lo tiene claro", dijo, por último, Morales a CNN Radio.