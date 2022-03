La Cámpora le quitó la calle al peronismo pero fracasó en las redes

Durante la marcha hacia la Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, varios dirigentes de La Cámpora decidieron salir a golpear duro contra el Ejecutivo. A medida que la tensión dentro del bloque fue aumentando con el correr de los días, la movilización por el Día de la Memoria se terminó convirtiendo en una oportunidad para que la Cámpora “marque territorio y despliegue su poder en la calle”.

• Hoy volvimos a caminar. Con los 30.000 compañeros y compañeras en el corazón, con la lucha de las Madres y las Abuelas como horizonte, defendiendo siempre la bandera de la Patria. uD83CuDDE6uD83CuDDF7



¡NUNCA MÁS! pic.twitter.com/Q9GxAPofjN — La Cámpora (@la_campora) March 24, 2022

Asimismo, varios dirigentes pertenecientes a la agrupación política decidieron aprovechar el momento para tomar posición acerca de la interna dentro de la coalición del Frente de Todos (FdT). Por un lado, Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de la Cámpora y mano derecha de Máximo Kirchner, arremetió contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Larroque, expresó su disconformidad con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los diversos cruces que hubo dentro del Frente de Todos. En primer lugar, el “Cuervo” apuntó a decir que “(Alberto Fernández) Fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia”, aludiendo así a cuando Alberto Fernández fue asesor de Florencio Randazzo, en las elecciones de 2017 (campaña en la que enfrentó a Cristina Kirchner).

“Es claro que las decisiones las toma el Presidente, pero él llegó a ese lugar a través de una coalición, y nosotros lo que planteamos es que es el frente político es el que debe funcionar. Después, está claro cómo funciona la institucionalidad y los compañeros nuestros que forman parte del Ejecutivo se atienden a estas definiciones”, aclaró el “Cuervo” acerca del accionar del presidente y su equipo.

“Una gran crítica que se le ha hecho a Cristina en sus dos presidencias es que ella no escuchaba, incluso por parte del propio Alberto y Sergio Massa, que generó hasta fracturas en el espacio y permitió que Macri accediera al poder. Entonces, no veo cuál es el problema que un espacio mayoritario, y aunque no lo fuera, quiera aportar. Es un error no escucharlo. El Presidente es el que tiene que convocar”, destacó el funcionario bonaerense.

Una procesión militante que renueva la fe y las convicciones. pic.twitter.com/L3dFu6i2R2 — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 24, 2022

Además, el diputado nacional del Frente de Todos y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, también rompió el silencio y arremetió contra Alberto Fernández y su madre, Cristina Fernández de Kirchner, decidió marcar la cancha con un corto tweet haciendo referencia a los “miles de compañeros y compañeras” que estuvieron en la marcha.

En otro aniversario del #24DeMarzo miles de compañeros y compañeras ya marchan desde la Ex Esma a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con Madres y Abuelas. Todos y todas por #MemoriaVerdadYJusticia pic.twitter.com/HdPPsdYDmW — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 24, 2022

“Lo que tenemos que entender es que cuando la gente es parte de un gobierno, lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre", explicó Máximo acerca de la interna del Frente de Todos.

“La movilización de este 24 superó ampliamente lo que esperábamos. Creo que esto es un verdadero ejemplo de lo que es poner en valor la democracia. Uno elige los estudios de TV o la calle y la gente ", destacó Máximo Kirchner acerca de la gran movilización que logró realizar su agrupación política.

TODOS Y TODAS a Plaza de Mayo uD83CuDDE6uD83CuDDF7?? — Máximo Kirchner - Prensa (@MaximoKirchner_) March 24, 2022

Durante la marcha hacia la Ex Esma de Avenida de Mayo, muchos intendentes y funcionarios de distinto calibre acompañaron a Máximo e hicieron presencia. Entre ellos: Wado de Pedro, Amado Bodou, Martin Insaurralde, Mariano Cascallares, Axel Kicillof, Leonardo Nardini, Luis Vivona, Federico Achaval, Fernando Espinoza, entre otros.

Por los sueños que faltan construir, por las compañeras y los compañeros que no están, por una Argentina democrática que #NuncaMás le dé la espalda a su pueblo.



Hoy volvemos a marchar en todo el país por #MemoriaVerdadYJusticia.

Nos vemos en la plaza?? pic.twitter.com/3pq0zHgySL — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) March 24, 2022

Más allá de esto, el número de personas que se presentaron en la marcha de ayer comparado con el número de visitas que tuvo el vivo realizado por La Cámpora en la plataforma de Youtube y Facebook. Ya que a la marcha asistieron más de 100.000 personas y el vivo tuvo como máximo un número de 37.237 vistas, lo que terminó siendo el estrepitoso fracaso de la transmisión de la Cámpora por las redes.

uD83DuDD34 EN VIVO | Sumate a la transmisión desde Facebook y YouTube.



¡Ya arrancamos a Plaza de Mayo! uD83DuDE4CuD83CuDFFD



uD83DuDD17 https://t.co/cjdIYNLjPK pic.twitter.com/CjNSZ3Y5Ne — La Cámpora (@la_campora) March 24, 2022

Lo que terminó demostrando esto es que lo que terminó rindiéndole más al kirchnerismo fue el aparato de la Cámpora (ya programado para organizar este tipo de marchas multitudinarias) que el interés espontáneo de la gente en seguir y bancar la agrupación política sin tener que realizar una presencia de tipo clientelista, como ya se acostumbró a hacer.