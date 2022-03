La Cámpora y su armado de cara al 2023

Mientras siguen las internas dentro del Frente de Todos, La Cámpora realizó ayer una movilización por el 24 de Marzo en la cual intentó ostentar su poderío político. A propósito de la misma, el politólogo Paulino Rodrigues contó en quién está pensando el kirchnerismo para que sea su candidato presidencial para las elecciones 2023 y las razones.

Paulino Rodrigues definió la movilización de ayer como una "expresión minoritaria" y dijo que estuvo "circunscripta al conurbano bonaerense en particular, donde hay un bastión y un territorio del que todavía La Cámpora se siente parte y en algún caso Gobierno, que aspira a tener más tentáculos de poder y a aglutinarse en la provincia de Buenos Aires, cuyo Gobierno además hoy intervenido, gestionado en el día a día por Martín Insaurralde, que es un aliado estratégico en la construcción futura, amén de que Kicillof no represente exactamente lo mismo, pero se le parece ideológicamente".

A propósito de esto, el politólogo indicó también que "Sergio Massa hoy a la postre sería el candidato de La Cámpora" para la presidencia 2023. "Miren lo que es la política argentina", reflexionó, a propósito de que fue el propio Sergio Massa quien en la campaña de 2015 dijo: "Voy a meter presos a los ñoquis de La Cámpora".

Lejos de Alberto Fernández, La Cámpora salió a la calle el 24 M.

Lo que pasa, según el analista, es que -tal y como sucedió en 2019- "dentro de La Cámpora como expresión política futura, en virtud del emergente, ninguno de ellos tiene peso específico propio, ni un Wado de Pedro potenciado. En cambio, en Sergio Massa tendrían menos obstáculos para apoyarlo que cualquier otro candidato. Tal y como sucedió con Alberto Fernández, ahora están buscando a otro que les resuelva, que sea gestionador, que tenga acuerdo y les demuestra cierta complicidad".

Esto ratifica que Cristina Fernández de Kirchner sola no puede ganar una elección. "No solo eso, sino que La Cámpora no es ni siquiera la primera minoría de cara a las elecciones presidenciales 2023. Su poder está acotado al Conurbano de la provincia de Buenos Aires".

Volviendo a las valoraciones sobre la posible ponderación de Sergio Massa, Paulino Rodrigues opinó que "la política argentina depende de personas no de partidos. Y las personas tienen alto nivel de pragmatismo. De hecho, Sergio Massa se definió como tal y cuando vos tenés a un pragmático enfrente, este actúa en virtud de las circunstancias y de la coyuntura. No le importa la mochila del pasado ni sus propias ideas, solo lo que es eficaz para ese momento y la resolución del conflicto que lo aqueja".

"El problema es si ese pragmatismo ha sido eficaz o no. Yo creo que al conjunto de la sociedad la he puesto en una situación de endeblez y el proceso de degradación de los últimos 12 años en medio del estancamiento económico ha sido ostensible", concluyó.