Furiosa respuesta de Patricia Bullrich a Máximo Kirchner por sus polémicos dichos

La titular del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por sus polémicos dichos en los que vincula a Juntos por el Cambio con los actos de violencia cometidos en la última dictadura militar. "Es una brutalidad", resaltó. Además cuestionó a la organización encabezada por el hijo de Cristina Kirchner por incluir en la manifestación de ayer al condenado Amado Boudou.

Máximo Kirchner quedó en el ojo de la tormenta luego de que en declaraciones periodísticas haya criticado a quienes votan a la oposición y los vinculara con la última dictadura: "Vemos que tienen tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten directamente el número de compañeros detenidos-desaparecidos".

Atenta a ello, Patricia Bullrich le respondió en duros términos: "Es una brutalidad lo que dice. Atacar el voto de la gente y decir que los que no votan al kirchnerismo están a favor de la dictadura es de un simplismo, de una brutalidad y de una enemistad cívica muy profunda".

Máximo Kirchner encabezó la manifestación de La Cámpora en el Día de la Memoria.

"Le quiero avisar que la mitad del país nos votó y que ganamos las últimas elecciones. Hay más gente que está a favor de eso. Es una discusión absolutamente ridícula. A esta altura, que alguien piense que una movilización define la conciencia de millones de argentinos está absolutamente fuera de lugar, no entiende el mundo en el que vive", añadió en declaraciones al canal TN.

Por otro lado, la exministra de Seguridad se refirió a la presencia de La Cámpora en Plaza de Mayo y reprobó la presencia del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por corrupción. "Basta de los Boudou dando vueltas por ahí, que está condenado por chorro", advirtió.

Asimismo, resaltó la presencia en la marcha de ayer de banderas pertenecientes al movimiento Teresa Rodríguez, vinculado a la apedreada contra el despacho de Cristina Kirchner en el Senado hace unos días atrás. "La Cámpora marchó con ese movimiento. Pueden mirar para adentro para ver quiénes estaban en la marcha tirando las piedras. Ellos han construido una fuerza que cuando no pueden resolver las cosas mediante mecanismo democráticos, tiran piedras", denunció.

"La primera piedra contra Alberto Fernández la tiró Cristina al no votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera piedra simbólica", reflexionó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich fue consultada sobre las posibilidades de que el expresidente Mauricio Macri vuelva a postularse como candidato presidencial en las elecciones del próximo año: "No creo que quiera ser presidente de nuevo. No me molestaría de ninguna manera. Por lo que hablo con él, está en un rol de ayudar a la continuidad".