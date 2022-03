Diputados bonaerenses: duro cruce entre la derecha y la izquierda en la sesión recordatoria del golpe del 76'

En la sesión recordatoria del golpe de Estado de 1976 se dio un duro cruce entre el presidente del bloque de Diputados de Avanza Libertad y un diputado del Frente de Izquierda, por la presentación de un proyecto de ley para derogar en la provincia de Buenos Aires la Ley 14.910, sancionada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. Dicha Ley establece que, en las publicaciones gráficas, audiovisuales y en los actos públicos de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires se utilice el termino Dictadura Cívico Militar y el numero de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos.

MDZ habló con Guillermo Castello, presidente del bloque Avanza Libertad, quien contó como fue el incidente con el diputado del Frente de Izquierda Guillermo Kane: “Presenté un proyecto para derogar una ley que hace cinco años está vigente en la provincia de Buenos Aires que impone una verdad oficial, e impide buscar la verdad. La Ley 14.910 impone un número sobre el cual no hay pruebas suficientes todavía y que lo adopta como una verdad oficial y obligatoria, congela el debate histórico, cercena la libertad de expresión, promueve el discurso único, descalifica y censura a todos los que tienen una opinión diferente y esto se vio claramente con el discurso del diputado Kane que fue una descalificación hacia mi persona y hacia los integrantes de mi bloque y de todos los que pensamos distinto”.

Castello agregó: “Tenemos hace cinco años en la provincia de Buenos Aires una Ley que viola los principios de libertad y verdad. Principios que para los legisladores deberían ser elementales para empezar a legislar. Y no fuimos los únicos que vimos esto de la Ley, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos dijo en un dictamen que la Ley restringe el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios provinciales, que afecta el derecho a la sociedad a recibir información y a participar de un debate público robusto y que la determinación de la verdad oficial a través de la Ley clausura el debate en la búsqueda de la verdad. Y esta Ley consagra una no verdad, banaliza la tragedia de los setenta porque impone un número no probado. Si después de cuarenta años de democracia necesitamos una ley para imponer una nueva historia oficial que es inconstitucional, porque viola la libertad de expresión, es porque no aprendimos nada. No somos dignos de una democracia si tenemos que imponer estas cosas por Ley”.

Asimismo, el legislador de Avanza Libertad dijo: “Le pedí civilizadamente al diputado Kane que se retracte, porque nos acusó de negacionistas, de ser camisas pardas, de que somos facistas, de que estamos a favor de los golpes de Estado y nada más lejos de la realidad. El liberalismo nunca participó de un golpe de Estado, como sí lo hizo el peronismo que llegó al poder en el 43' a través de un golpe de Estado, o como el radicalismo golpeando la puerta de los cuarteles en varias oportunidades, o el golpe institucional que dio Duhalde en el 2001. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ellos son los responsables de este desastre que estamos viviendo y no se hacen cargo”.

Por otra parte, el diputado Castello cargó contra el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja bonaerense. “El diputado Abad lo cruzó a mi compañero de bloque Nahuel Sotelo, diciendo que nosotros despreciamos la política, que nos presentamos como la antipolítica y no es cierto eso, nosotros no negamos la política, como nos acusó otro legislador peronista, Nosotros despreciamos esta forma de hacer política, están apoltronados en sus cargos mientras la gente se caga de hambre y el único objetivo que tienen es mantener su status quo. Acuerdan cosas a espaldas de la gente, todo sigue igual y no se hacen cargo de lo que ellos han generado en estos últimos setenta años. Nosotros no somos la antipolítica, estamos en contra de esta forma de hacer política que termina arruinando la vida de la gente”.

Además, sostuvo que el diputado del Frente de Izquierda los acusó de negacionistas y estar a favor del golpe de Estado, “cuando en ninguno de los dos proyectos que presentamos se habla de eso, al contrario, nuestros proyectos hablan de fortalecer la democracia mientras que la Ley 14.910 justamente es todo lo contrario, nos impone una verdad oficial y eso es antiliberal”.

Y agregó: “Es un desastre lo que esta pasando, la gente se está muriendo de hambre, muchos se van del país porque no hay futro y nadie se hace cargo, y estuvieron hablando tres horas en la Legislatura de cosas que pasaron hace cincuenta años y no se dan cuenta de lo que está pasando afuera. Por eso emergen las ideas liberales y crece Milei, la gente se da cuenta de que los políticos tradicionales están hablándose ellos mismos y tenemos un 50% de pobres y no se hacen cargo de nada”.

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Guillermo Kane sacó la discusión del recinto legislativo y la siguió en Twitter donde volvió a acusar al bloque libertario de negacionistas del genocidio y de reivindicar a los militares que ejercieron el terrorismo de Estado.