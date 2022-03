La indescifrable reacción del embajador de Estados Unidos al probar fernet por primera vez

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, viajó a Córdoba para participar de una serie de encuentros, y en medio del viaje aprovechó para probar el trago más característico de nuestro país. El diplomático publicó un video en el que se lo ve tomar por primera vez un fernet con coca, y realizar un gesto indescifrable, que plantea una pregunta: ¿le gustó o no le gustó?

Stanley no quiso que se malinterpretaran las imágenes, y al publicar el video lo acompañó con la frase: "¿Fernet con coca? Me encanta!". Pero en el video no parece estar tan seguro. El embajador toma lo que él mismo admite que es su "primer fernet", y su reacción se volvió viral.

"Este es el primer fernet de mi vida. Estoy en Córdoba y voy a probar el fernet", indica, en inglés. Tras el sorbo, sus acompañantes comienzan a reír, ya que su rostro no demostró un amor inmediato por la bebida, aunque consigue expresar un "me gusta" poco sincero.

Tras la primera experiencia, Stanley le dio otra oportunidad al fernet, y consiguió tomarlo sin ningún problema ni gesto extraño. "Ahora voy a probar el segundo sorbo. Apuesto a que mejora", dice.

A pesar de ser un licor italiano, el fernet fue adoptado con pasión por los argentinos. En provincias como Salta, Córdoba o Mendoza es consumido a niveles masivos, y muchos consideran que el fernet con coca es el trago nacional. Para los extranjeros dista mucho de ser una exquisitez, y en diferentes videos se pueden ver las reacciones dispares que tienen frente a una bebida de sabor inexplicable.