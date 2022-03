Super chinos, otra baja en las trincheras del Gobierno

MDZ hablo con Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, quien sostuvo que la situación económica por la que están pasando es desesperante, no hay precios de referencia, hay faltante de mercadería y si las empresas no bajan los precios, ellos no van a hacerlo. Además remarcó que desde el 2020 muchos supermercados asiáticos bajaron las persianas y piensan en irse del país. Por último, afirmó que desde enero no tienen contactos con la Secretaría de Comercio.

La representante de los supermercadistas chinos en Argentina reconoció que la última vez que se reunieron con el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, fue en enero y que desde ese encuentro no tuvieron más contacto, y agregó que las medidas anunciadas por el gobierno no son buenas porque, dijo, “es ponerle la soga en el cuello a la gente, presionar a las empresas y a los comerciantes no está bueno. Yo soy una persona que creo en el diálogo y entiendo que hablando se entiende la gente, algo que no están haciendo desde el gobierno”

Asimismo, Yolanda Durán sostuvo que durante el año pasado tuvieron varias reuniones con Feletti y los empresarios del sector alimenticio donde discutieron precios, y agregó: “Los empresarios no quieren que esté yo, quieren que hagamos reuniones por separado. ¡Y no es así!, lo que pasa es que no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar lo que estamos pasando, no quieren escuchar que nos matan con aumentos continuamente. Y los empresarios a mí no me pueden discutir, saben que levanto un teléfono y le pido a cualquier supermercadista chino que me mande las facturas y están los aumentos ahí, constante y sonante. Por eso no me pueden decir a mí que no aumentan, pero tienen el tupé de decirte en la cara que no aumentaron los precios “

Y agregó:” El juez, que viene a ser el Secretario de Comercio, está en el medio. No sabe del tema y para evitar discusiones hace reuniones separadas. Y no es así, tiene que hacer las reuniones entre todos porque escuchar una sola campana está mal. Cuando estaba Moreno reunía a todos y se escuchaban todas las campanas por igual, les decía vos esto no lo vas a aumentar y listo, estaba todo arreglado”

En cuanto a los precios de referencia, la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático afirmó que están trabajando como pueden porque no existen los precios de referencia, “cuando llega mercadería con aumento tratamos de no recibirla, aguantamos hasta donde podemos, y cuando ya no tenemos más no nos queda otro remedio que recibir y trasladar al cliente, porque no tenemos espalda financiera para decir no lo traslado. Aun así, nuestras ganancias cada vez son más magras” y se preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a seguir así?... No damos más, cada mes ganamos menos, no hay consumo porque la plata no alcanza”

En tanto afirmó que al no haber precios de referencia de la mercadería, acuerdan entre los supermercados para establecer los valores, y agregó: “también tomamos de referencia a nuestros competidores que son los hipermercados, vamos, recorremos, miramos los precios. Hacemos la referencia de precios entre nosotros. No hay referencias de precios debido a la inflación y nadie quiere quedarse atrás, quieren ganarle a la inflación. Hay aprovechamiento en el sector. Cuando hay inflación hay disparidad de precios y el secretario de Comercio se tiene que sentar y mostrar que tiene autoridad”

Asimismo, afirmó que “nosotros no vamos a retrotraer los precios a febrero, como quiere el gobierno, si los mayoristas y nuestros proveedores no bajan los precios”, y reconoció que hay faltante de productos de primera necesidad, especialmente la escasez se registra en aceite y harinas.

Además, sostuvo que no se puede aplicar la Ley de Abastecimiento, como amenazó el gobierno, cuando hay faltante de materias primas y las empresas no pueden producir, y afirmó: “eso es presionar y ponerle la soga al cuello a la gente. No estoy de acuerdo con esas medidas, cuando se tienen que tomar otras medidas que generen trabajo genuino y no una medida anacrónica”

Por otra parte, Yolanda Durán se refirió a la guerra contra la inflación y afirmo que “hace 30 años que estoy en este rubro y cómo es posible que siempre vuelvan a la misma receta. Tiene que haber una reforma integral y no un maquillaje porque ya no sirve para nada …. ¿Para qué insistir con lo mismo?”, y agregó: “Todos somos responsables, el gobierno que no toma las medidas adecuadas. Los municipios que se abusan con las tasas. No puede ser que se pague más de seguridad e higiene que de ingresos brutos, y otro capítulo son las habilitaciones municipales, lo que cobran para habilitar un local es imposible, varía según el municipio. Los alquileres aumentaron demasiado, lo que obligó a que desde que comenzó el año más de doscientos supermercados chinos de todo el país bajen las persianas, dejando en la calle a miles de trabajadores en forma directa e indirecta. Algunos se fueron del país buscando estabilidad para poder invertir y trabajar y son muchos los que piensan irse de la Argentina, especialmente la nueva generación”

Y agregó: “Los empresarios también son responsables de la inflación, la mercadería llega con aumentos a nosotros y al mayorista, y no queda otra que subir los precios. Nadie quiere perder contra la inflación, es un círculo en el cual somos todos responsables”.

Yolanda Durán aseguró que la situación que están atravesando los supermercadistas chinos es de extrema gravedad, la comparó con un dominó: “cuando cierra un super, se pierde mucho, es como un dominó, cada ficha que cae es algo que se pierde. El supermercadista se funde, el empleado se queda sin trabajo -afectando también a aquellos que trabajan en forma indirecta-, las empresas pierden bocas de expendio para vender sus productos y el estado deja de recaudar. Todos pierden”.

La representante de los Super chinos en Argentina graficó a MDZ con una frase lo que están padeciendo por la inestabilidad económica y la alta inflación: “Ya no nadamos en dulce de leche. Estamos nadando en una arcilla resbaladiza que no nos permite sacar la cabeza y cada día nos hunde más”.