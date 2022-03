Ricardo López Murphy lanzó su partido a nivel nacional para reforzar el liberalismo en Juntos por el Cambio

El diputado nacional Ricardo López Murphy busca reforzar el armado liberal dentro de Juntos por el Cambio y lanzó a nivel nacional el partido que lidera, Republicanos Unidos. Además, comenzará una gira por todo el país, que tendrá como primeras paradas las provincias de Tierra del Fuego, Tucumán y Buenos Aires.

El lugar elegido para el lanzamiento fue la Convención Liberal de Juntos, que se realizó el sábado en la ciudad de Córdoba, donde López Murphy fue uno de los oradores.

También asistieron al evento la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; los diputados nacionales Waldo Wolff, Omar De Marchi y Héctor Stefani; el economista Luciano Laspina y el legislador porteño Roberto García Moritán, entre otros funcionarios de Juntos. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó de manera virtual.

"Siempre la libertad ha sido vista como el valor sustantivo por el cual luchamos. La libertad, lo liberal, ha sido visto como adjetivo de nuestra condición de ciudadano. Yo quisiera, como se hace en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, convertirlo en verbo: vamos a liberarnos, vamos a liberarnos de la delincuencia, del atraso, de la frustración", aseguró López Murphy durante su discurso.

"Vamos a liberarnos de este régimen oprobioso, vamos a liberarnos de la mediocridad, vamos a liberarnos de esta inmensa frustración. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a recuperar nuestra patria! Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer ahora", completó el diputado.

Vamos a recuperar nuestra Patria y nos vamos a liberar de la delincuencia, del atraso y la mediocridad. Esto recién empieza. pic.twitter.com/ZJzJG45S5V — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) March 20, 2022

Bullrich, por su parte, también brindó un discurso ante el público presente en la convención. "El rey está desnudo. El populismo está sin plata y sin líder. Está desnudo de objetivos. La gente sabe que lo único que les importa es el poder. Esto nos genera a nosotros una gran posibilidad para convencer de que podemos revertir esta gran decadencia. Nosotros no estamos luchando para ganar una elección, no luchamos para administrar: luchamos para animarnos a cambiar la Argentina de fondo. El que no se anime a hacerlo, que lo diga", aseguró la presidenta del PRO.

En tanto Rodríguez Larreta dejó su mensaje a través de un video que se exhibió en el evento. "Me entusiasma muchísimo ver tantos referentes unidos para discutir las ideas de la libertad. Ideas que nos fortalecen como coalición y que también son muy necesarias para la transformación que se necesita en esta Argentina tan golpeada que estamos viendo, porque la libertad, el esfuerzo y la promoción del mérito personal son valores centrales para el desarrollo de nuestro país", aseguró.