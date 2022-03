El maestro y fiel ladero de Emir Félix que dirige interinamente San Rafael

El intendente de San Rafael, Emir Félix, se encuentra internado y atravesando una complicada situación de salud desde hace semanas. Durante su licencia por razones médicas, las riendas del Ejecutivo departamental han quedado en manos del presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Paulo Campi, quien ha ocupando importantes cargos durante la gestión justicialista de la comuna y es un dirigente de suma confianza del actual jefe comunal.

Félix padece una afección pulmonar por la cual fue hospitalizado el pasado 3 de marzo y derivado posteriormente al área de cuidados intensivos del Hospital Central. Desde hace dos semanas permanece con apoyo respiratorio, hemodinámico y bajo cobertura antibiótica.

Su puesto al frente de la intendencia de San Rafael lo ocupa desde el viernes 11 de marzo el concejal peronista Paulo Campi, quien fue electo por unanimidad como presidente del HCD sanrafaelino. Campi obtuvo la reelección en los comicios legislativos del 2021, por lo que tendrá un mandato como edil hasta el 2026. Reemplaza en el puesto al concejal Pedro Serra que presidió el Concejo los últimos meses pero que a finales de abril asumirá como legislador provincial.

El flamante intendente interino de San Rafael tiene 49 años y es profesor de Enseñanza Básica. Ejerció la docencia hasta el 2003 cuando se sumó a la gestión municipal en la primera intendencia de Omar Félix y continúo en las filas del equipo de Gobierno con la asunción de Emir Félix como jefe comunal. Estuvo a cargo de la Coordinación de Desarrollo Social y luego fue coordinador de Educación, director de Desarrollo Social, subsecretario de Gobierno y director de la Oficina de Empleo. También llegó a desempeñarse durante varios años como secretario de Gobierno y en el último tiempo desembarcó en el Concejo Deliberante.

Entrevistado por MDZ, Campi sostiene que comparte una larga historia de militancia peronista con Emir Félix y que durante ese tiempo han afianzado una relación de amistad. El concejal a cargo de la intendencia del sur provincial destaca que el objetivo es darle continuidad al programa de Gobierno implementado durante los últimos años hasta que el jefe comunal esté en condiciones de retomar sus funciones.

-¿Cómo surge su postulación para presidir el Concejo Deliberante de San Rafael?

-Fue parte del consenso político interno nuestro y del consenso con la oposición. Yo agradezco el acompañamiento de la oposición en el marco de la situación que estamos atravesando y que respetaron un acuerdo político de nuestro espacio.

-¿Es un dirigente de suma confianza de Emir Félix?

-Por supuesto. Hemos trabajado en distintas áreas del Ejecutivo. Me ha tocado estar en Desarrollo Social, en el área de Educación, fui subsecretrario y secretario de Gobierno y siete años conviví con Emir desde la Secretaría de Gobierno. Aparte de la relación laboral y política hay una relación de amistad con Emir de muchos años. Hemos militado en el justicialismo desde muy chicos. Nos conocemos de toda la vida en la militancia en un espacio político que nos ha encontrado siempre trabajando juntos y con objetivos comunes. La relación se hizo más sólida al compartir lo cotidiano.

-¿Cómo se afronta el día a día de la gestión siendo intendente interino?

-Este es un grupo político del que somos parte hombres y mujeres con el objetivo muy claro de poner en ejecución un programa de gobierno que se viene trabajando con Emir. El Presupuesto aprobado para este año establece claramente cuáles son las prioridades y las obras. Y el día a día es seguir adelante con este programa que se está ejecutando y darle continuidad a una gestión, hasta que Emir esté de vuelta. La mejor forma de no entorpecer la gestión en su ausencia es darle continuidad a lo que se venía haciendo. Desde los funcionarios hasta el personal municipal hay una experiencia en el trabajo de gestión y la idea es ejecutar este programa político que es claro y que cada uno sabe cómo ponerlo en marcha.

-¿Cómo ha sido la relación con la oposición en el departamento durante la licencia del intendente?

-El hecho de que haya autoridades del HCD que hayan sido electas por unanimidad habla de que hay un acompañamiento, lo cual es importante agradecer. Nos ha acompañado en este tiempo la oposición. Es una situación muy delicada, la calidad humana de Emir trasciende la gestión pública y la oposición no es ajena a eso.

-¿Ha tenido que afrontar alguna dificultad importante durante estos primeros días a cargo de la intendencia?

-Gobernar es justamente priorizar y las prioridades tienen que ver con un programa de gobierno que ya está establecido y que seguimos llevando adelante. No hay improvisación, salvo algunas cuestiones que puedan ir surgiendo por imprevistos o por contingencias climáticas que puedan generar alguna variación.

-¿Cómo maneja las cuestiones políticas partidarias desde el rol de intendente interino?

-Como gestión pública y como responsabilidad de gobierno me toca a mí asumir la intendencia y acompañado en el voto unánime de los concejales y por como lo establece la ley de municipalidades, en el marco de la sucesión y mientras se recupere Emir. Y después en el marco de lo político este equipo tiene dos claros conductores que son Emir y Omar Félix y justamente en el esquema de acuerdo y de trabajo funcionamos en ese sentido.

-¿Omar Félix es un dirigente de consulta?

-En lo político, obviamente, por toda su experiencia. Pero en la gestión nosotros tenemos la libertad y la autonomía que nos da la función pública y el acompañamiento de la ciudadanía en la responsabilidad que nos toca ejercer y llevar adelante y en ese sentido trabajamos.

-¿Ha tenido contacto con el Gobierno provincial?

-Es mi primera semana y hasta el momento no. Para el martes esperamos la visita del ministro Enrique Vaquié por el tema del Censo 2022. Obviamente hay articulaciones, pero esta semana no he tenido contacto, aunque sí el apoyo y la preocupación de distintos funcionarios que preguntan por la salud de Emir.

-¿Cómo siguieron desde el municipio la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI?

-Nosotros como equipo político tenemos muy claro que nuestro objetivo es la defensa de los intereses de San Rafael y los sanrafaelinos. Y ya sea en el marco de lo provincial y lo nacional todas las cuestiones que tiendan a ordenar y no generar caos, obviamente nos ayudan y nos benefician. En este caso, el acuerdo con el FMI tiene que ver con generar previsibilidad. En el marco nacional, en el que estamos inmersos, la previsibilidad y poder solucionar una bomba de tiempo que dejara el gobierno anterior ayuda y nos permite estar un poco más tranquilos en ese sentido. Pero nosotros estamos preocupados y ocupados en las urgencias y las necesidades de los sanrafaelinos.