Axel Kicillof envió un claro mensaje en medio de la pelea entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner

El gobernador Axel Kicillof mencionó en tres oportunidades, en un mismo tramo de su discurso, al presidente Alberto Fernández, y no lo hizo de manera elíptica o por su cargo, sino por su nombre de pila: "'Alberto' avanzó como nadie en la recuperación de los recursos de nuestra provincia".

No se puede pensar que cada frase que haya direccionado sobre temas centrales de la discusión política nacional y provincial tuviera como sentido contrastar su opinión y accionar con el del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, pero fue muy llamativo como, a diferencia de otras oportunidades, haya mencionado tan gentilmente y agradeciendo a "Alberto" porque "entendió claramente los problemas que tenía nuestra provincia".

Sin embargo, en cada uno de los párrafos que mencionó situaciones como los del presupuesto nacional y el provincial, el desdoblamiento electoral de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno del presidente Fernández como aliado estratégico, sonó a un mensaje directo para la delicada situación del Frente de Todos, y los desentendidos que tienen entre el presidente y la máxima dirigencia del Instituto Patria.

"Se distribuye y luego se crece, no es al revés. No es con el precio del mercado y las empresas sino con la presencia del Estado para fijar las reglas y el crecimiento", fue una de las frases más repetidas y dichas, de distinta manera, por el gobernador, quien también reclamó seguir por el camino trazado "por el Gobierno nacional, que aún no alcanzó la recuperación necesaria, pero este es el camino", recalcó.