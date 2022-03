El guiño del FMI al Gobierno tras la aprobación del acuerdo en el Congreso

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya dispuso la fecha para votar el acuerdo que firmó con la Argentina y que fue aprobado por el Congreso. Será el próximo 25 de marzo, según confirmaron desde el organismo multilateral de crédito. Argentina podrá correr el pago de los próximos dos vencimientos sin caer en default.

"Expresamos nuestro beneplácito respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI a ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El FMI otorga un gran valor al amplio apoyo social al éxito del programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento más sostenible e inclusivo", indica el comunicado firmado por Gerry Rice, director de Comunicaciones del FMI.

"Para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo", agrega el comunicado.

"También puedo confirmar que las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones. La decisión del gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos", completa el comunicado del FMI, confirmando que Argentina no caerá en default aunque no cumpla con los pagos.

Expresamos nuestro beneplácito a la reciente aprobación del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI. El Directorio del FMI se reunirá para discutir la solicitud de #Argentina el viernes 25 de marzo. Vea el comunicado aquí https://t.co/i4SreJIQsa pic.twitter.com/LZX48FFPZy — FMI (@FMInoticias) March 19, 2022

Argentina y el FMI sellaron un acuerdo final para refinanciar una deuda cercana a 45.000 millones de dólares, que contempla un plan para estabilizar la economía. Tras ser aprobado en el Congreso, ahora resta el visto bueno del board del Fondo.