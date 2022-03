María O'Donnell se lavó las manos tras el desplante de Santiago Cafiero contra Jorge Lanata

La periodista María O'Donnell se intentó despegar este mediodía del escándalo que desató el vulgar insulto que el canciller Santiago Cafiero profirió contra Jorge Lanata. A través de un mensaje en Twitter, O'Donnell aseguró que no estaba de acuerdo con las expresiones del funcionario, a pesar de que los videos del momento la muestran riendo y bromeando tras el desplante.

"Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé", aseguró la periodista. Pero también aprovechó para criticar a quienes aseguraron que ella había avalado el insulto debido a su risa cómplice: "Lamento también los recortes tergiversados", dijo.

Santiago Cafiero trató a Lanata de "cabeza de pene" luego de que el periodista criticara su pronunciación del inglés. La génesis de todo el conflicto fue un discurso que el diplomático pronunció en Dubai, y que le valió burlas debido al inglés básico que demostró manejar.

Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados. — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) March 18, 2022

"I think that Lanata is a dickhead", lanzó Cafiero, ante las risas de las conductoras de el programa De Acá en Más, de la emisora Urban Play. En el video del momento se ve la sorpresa de O'Donnell frente a las expresiones de Cafiero, que luego dan paso a sonrisas que están lejos del reproche.

Lanata respondió al insulto en su programa de radio, y mandó a "estudiar" al canciller argentino. Para el periodista, no solo debe mejorar su pronunciación del inglés, sino que también debe aprender francés y portugués.