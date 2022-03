Malargüe: qué pasó con la sesión y qué pedían los gremialistas de ATE

En una entrevista con MDZ Radio, la presidenta del Concejo Deliberante de Malargüe, Paola Rojo, explicó lo que vivió Juan Manuel Ojeda, intendente de la comuna, a quien le fue imposible dar su apertura de sesiones ordinarias por agresiones verbales y físicas por parte de gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La ley orgánica de municipalidades de Mendoza demanda que todos los años el Ejecutivo municipal debe realizar la apertura de sesiones ordinarias para comunicar la situación del municipio y los objetivos a cumplir de la comuna. Por esta razón, la Municipalidad de Malargüe trató de llevar a cabo este acto, pero fueron interrumpidos por manifestantes de ATE. “Estábamos los 10 ediles del municipio, autoridades y vecinos para escuchar al intendente. Pero no fue posible, porque se hizo presente la Asociación de Trabajadores del Estado y generó disturbios”, comentó Paola Rojo.

Asimismo, agregó: “Los agremiados de ATE aprovecharon la sesión para hacerse presente e interrumpir en el recinto con gritos y silbidos. No respetaron a las autoridades y generaron agresiones físicas y verbales al público presente”. El personal de seguridad estaba en el recinto y decidieron no intervenir para no crear mayores problemas. “Tuve que intervenir en varios momentos, solicitando respeto y silencio. Era incontrolable la situación”, aseveró.

El objetivo del reclamo por parte de ATE fue para pedir mejoras salariales. Respecto a esto, la presidenta del Concejo Deliberante respondió: “Ya han tenido dos reuniones con nuestros representantes de paritarias, que pertenecen a la municipalidad. Desde el ejecutivo de la comuna, nos comunicaron que ATE está esperando las paritarias provinciales para cerrar contratos”.

A pesar de esta situación, la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se llevó a cabo de igual forma, ya que creían conveniente terminarla sin la presencia del intendente Juan Manuel Ojeda. “Al fracasar el diálogo, se tomó la decisión de que el intendente debía retirarse del recinto. Fue para no declarar por fracasada la sesión y terminar de una vez por todas las discusiones”, sentenció Paola Rojo, presidenta del Concejo Deliberante de Malargüe.