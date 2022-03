Cómo el aumento de combustible impactará en todos los demás productos

La Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) alertó que la reciente suba del precio del combustible afectará rotundamente a transportistas, lo cual derivará en un aumento de precios en todos los productos.

En concreto, la entidad presidida por Daniel Gallart manifestó su descontento a través de un comunicado.

"A los aumentos de costos que viene sufriendo el sector desde principios del año, se suman hoy fuertes incrementos en los combustibles que superan en mucho al 10% anunciado para el público. Esto debido a que, en su gran mayoría, las empresas de transportes de cargas tiene cuentas corrientes con las petroleras, que en este canal aumentaron los valores del combustible más de un 20% en la última semana", comienza el escrito.

“Más del 20% de aumento en el valor del combustible es un golpe durísimo para nuestra actividad, ya que es un elemento vital para poder brindar nuestros servicios. Esto, lamentablemente, se verá reflejado en incrementos de precios de todos los productos”, destaca.

Daniel Gallart, presidente de Aprocam.

"Aprocam está también en alerta por el abastecimiento, ya que al subir los precios del canal mayorista los transportes comienzan a abastecerse en las estaciones de servicio, y muchos surtidores de la Provincia ya comenzaron a aplicar cupos para la carga de gasoil", concluye.

Ante la consulta de MDZ respecto a cuándo y de qué manera se verán trasladado el incremento en el precio de productos, Gallart expresó que "no hay una decisión de cámara para trasladar el porcentaje" y, a su vez, volvió a enfatizar "un aumento de esta magnitud".

"El aumento en nuestro sector es de 20% y no 10%. Es un aumento en cubierto que no se ve. El transporte compra a granel y muchos usan la modalidad de tarjeta. El precio del 8 de marzo era de $96 con una petrolera particular y pasó a $114".

El aumento anunciado a comienzos de la semana

YPF informó una fuerte suba en sus combustibles. Los básicos aumentaron un 9,5% y los premium un 11,5% a partir del lunes. Desde la empresa explicaron que el ajuste tiene que ver con un alza en las principales variables que impactan en el precio de los combustibles, entre los que se destacan niveles de demanda más altos de los que había antes de la pandemia y la suba del petróleo por la guerra de Rusia y Ucrania.

Tras la invasión a Ucrania, el precio del petróleo se disparó significativamente y alcanzó valores récord. El barril de brent -que marca el valor de referencia para la industria argentina de hidrocarburos- cotizaba el viernes a U$112,67.

De esta forma, antes de terminar el primer trimestre, Argentina ya enfrenta su segundo aumento de combustibles. En febrero, luego de que los precios de la nafta estuvieran congelados desde mayo, los mismos habían subido cerca de un 10% en todo el país. Entonces, desde las estaciones de servicio advertían un atraso en los precios y preveían que pudiera haber otro aumento.