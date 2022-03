El plan "apartidario" de Carlos Melconian para resolver la crisis económica en Argentina

El expresidente del Banco Nación durante el mandato de Mauricio Macri y flamante titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, visitó Mendoza en el marco del 45° aniversario de la Fundación Mediterránea, con el fin de presentar su programa económico integral para ser aplicado por el próximo Gobierno.

En diálogo con la prensa, anticipó a grandes rasgos a qué se refiere a la hora de dar a conocer su propuesta económica, en la cual -según indicó- es "apartidaria y apolítica". Además, habló de la preocupante cifra inflacionaria de febrero (4,7%) revelada este martes. "Mi opinión es que es parte del signo de preocupación inflacionaria. La Argentina tiene estructuralmente el cuarto año a 50%. Ya no es casualidad. En los últimos catorce meses -y si incluyo marzo- solo hubo dos meses livianos. Y estoy llamando liviano a 2,5% mensual en quince meses. Probablemente marzo también sea complicado", señaló tras la pregunta de MDZ.

Y sentenció: "La inflación es una elemento que necesita correspondencia de programa, pero, además, de vocación y decisión política para combatirla y de la sociedad para encolumnarse. Nunca hay que decir que es fácil de resolver".

Carlos Melconian durante su presentación. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

A la hora de comenzar con su presentación, el exfuncionario hizo hincapié en que no tiene intenciones de acercar su propuesta a una ideología en particular.

"Vamos a visitar a los 24 gobernadores de la provincia. Esto tiene carácter apolítico. La gente quiere Argentina tenga futuro. Eso se está percibiendo. No nos vamos a vivir en decadencia, por eso vamos a trabajar para poner nuestro granito de arena y arreglar esto. Sabemos que es muy difícil dar vuelta el actual pesimismo, pero vamos a poner un círculo virtuoso. Queremos un capitalismo moderno, occidental y progresista. Y repito que es capitalismo", dijo Melconian.

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

"No vinimos a querer ser ministros y ponerlo en el currículum. Venimos a la búsqueda de un cambio de régimen. Esto es apolítico y federal. Es un programa con sentido de común. Ninguno de nosotros es un marciano. No trabajamos con ningún candidato electoral porque hablamos con todos y sin cola de paja. Lo que hagamos va a ser puesto a disposición de las autoridades políticas del momento. Va a ser un aporte incondicional a la patria y lo digo sin ponerme colorado", comentó.

Uno de los gráficos expuestos por Carlos Melconian.

"Este es un país estancado en 2011. No crea empleo privado desde 2007. No queremos ver a la Argentina de la mitad de tabla para abajo. Queremos pelear el campeonato. No va a haber gobierno peronista o radical. Va a haber una coalición", resaltó.

Acerca de su programa

Carlos Melconian detalló que para la ejecución de su propuesta es necesario que haya rumbo, organización, programa, implementación y gestión. En ese sentido dijo que debe convencer a la política, armar equipos de cara al 10/12/2023. También consideró que hay que avanzar con una reforma tributaria a través de -entre diversos aspectos- reducir el sesgo exportador, bajar impuestos al trabajo y privilegiar la baja presión tributaria a actividades transables.

Asistieron a la presentación el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el ministro de Economía provincial, Enrique Vaquié, el exministro de Economía, Martín Kerchner y el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi. Por su parte concurrieron al evento el empresario Rodolfo Vargas Arizu y el economista Gustavo Reyes.